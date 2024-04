La Saudi Pro League está lista para volver a sacudir el mercado de fichajes europeo con su próximo gran golpe millonario, y los ojos están puestos en Raheem Sterling como el objetivo principal. Tras los recientes movimientos de estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Neymar hacia la liga saudí, el atacante del Chelsea se perfila como el siguiente candidato para unirse a la lista de nombres destacados que han optado por probar suerte en Oriente Medio.

El interés en Sterling proviene de varios clubes de la Saudi Pro League, que ven en el extremo inglés no solo un jugador de clase mundial, sino también un activo valioso en términos de marketing y atracción de fanáticos. Con su velocidad, habilidad dribladora y capacidad para marcar goles, el inglés sería una adición impactante a cualquier equipo de la liga saudí a pesar de que su etapa en Londres, donde llegó tras ser fulminado por Pep Guardiola en el Manchester City, se puede catalohar como un fracaso estrepitoso.

El potencial fichaje de Sterling representaría otro golpe millonario para la Saudi Pro League, que ha estado en una misión agresiva para atraer a grandes estrellas del fútbol europeo en los últimos años. Los traspasos de jugadores de la talla de Ronaldo, Benzema y Neymar, amén de otros, han generado un gran revuelo mediático y han consolidado la liga saudí como un destino atractivo para futbolistas de élite que buscan un nuevo desafío en su carrera.

Para Sterling, un movimiento a la Saudi Pro League significaría una oportunidad para experimentar un entorno futbolístico diferente y para aumentar su salario de forma significativa, siendo este el principal motivo por el que esta competición está causando atracción entre las ligas de Europa más renombradas.

