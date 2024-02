Arabia se la juega a Benzema y el Real Madrid: 200M, estará por delante de CR7 y enreda con Mbappé

Dicen fuentes cercanas al Liverpool que el club inglés, con Jürgen Klopp de mediador, aceptó la pasada campaña retener a su estrella, Mo Salah, una temporada más con el fin de que fuera ‘liberado’ en la siguiente, y a fe que va a serlo… para dicha del Liverpool. Y es que esta vez la oferta que los saudíes podrían sobre la mesa red sería de algo más de 200 millones de euros, lo que fulmina a Karim Benzema y enreda con el asunto Mbappé.

Sí, el Liverpool acepta que Salah, Klopp y posiblemente algún jugador más abandonarán el club en junio, más si llega a Anfield una oferta como la que anuncia The Athletic, pero las consecuencias son tremendas en el contexto europeo y árabe. Las primeras llegarían como un mazazo para un Karim Benzema del que se estarían cansando en el Al Ittihad y que tendría las horas contadas en favor del egipcio.

Pero, claro, la liberación de Benzema y sobre todo los 200 millones (dicen ciertas fuentes que encima serían libras) que llegarían a las arcas reds podrían ser usadas por estos para hacer un ataque fulgurante y final por Kylian Mbappé, con todo el respaldo que esa cantidad implica. Se habla al respecto de que los ingleses podrían superar la oferta del Real Madrid por el 7 del PSG e incluso compensar al PSG.

🚨 Al-Ittihad have not given up on signing Mo Salah and are ready to pay Liverpool £200m for the Egyptian star! 🇪🇬



