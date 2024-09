Ayudó a Al Qadisiyah a subir a primera; el club le dijo adiós: Aubameyang y Nacho pesaron más

El mercado europeo causó sensación por un detalle en particular, que más de un jugador migró al fútbol asiático y árabe en busca de oportunidades y nuevos aires. Precisamente, la Saudi Pro League es el responder que distintas estrellas o, al menos las que marcaron una época, tomen un nuevo rumbo. Al Qadisiyah no escapa de esa realidad, luego de subir a primera división y reforzarse con gente de peso, de tal modo que los que estuvieron antes, le dijeran adiós al equipo.

El caso más sonado recientemente es el de André Carrillo, quien, tras influir durante el proceso del club en segunda división, fuera notificado por la dirección deportiva que no iba a ir más en el plantel. La razón principal es la cantidad de extranjeros que tiene actualmente el equipo, por ende, tanto Michel como la dirigencia coincidieron en que el peruano sería despedido. Ahora, con un lapso para encontrar un nuevo lugar, el incaico podría continuar en Arabia o valorar otras opciones.

Rescisión de contrato para Carrillo

Como es típico en la Liga Árabe, equipo que sube a primera división, es equipo que se refuerza con jugadores de nivel. Al Qadisiyah se hizo rápidamente con los servicios de Nacho Fernández, Pierre Emerick-Aubameyang, Equi Fernández, entre otros. André Carrillo aportó lo suyo con el grupo, pero no bastó para convencer al entrenador de quedarse, por lo tanto, su despedida no se hizo esperar.

Baja producción en Al Qadisiyah

El límite de cupos de extranjeros fue exageradamente alto, tanto así que en la institución valoraron quedarse con las nuevas incorporaciones, a excepción del ex Al Hilal. Carrillo no pasó sus mejores días con el club que está dando la hora en primera división. Durante su estadía, en 29 compromisos oficiales solo anotó dos tantos, estadísticas bajas para un jugador en su posición.

Sin equipo y selección

La selección peruana afronta una nueva fecha eliminatoria para el mundial de 2026, y una de las grandes ausencias es la de Carrillo, ahora sin equipo y sin un futuro claro. El mercado de pases en Arabia Saudita aún no termina y la oportunidad de la ‘Culebra’ de permanecer allá sigue latente, y de no ser así, no se descarta que elija volver a Europa o quizás al fútbol sudamericano.