La Europa League tuvo a un ganador que hizo los méritos suficientes para conseguirlo y ese fue el Atalanta de Gasperini. Dentro de ese grupo se sitúa uno de los futbolistas que influenciaron para bien durante el tiempo que le tocó defender los colores, Alexey Miranchuk, el experimentado ruso de 28 años. Su paso por Lokomotiv y Torino le dio cierta madurez que en la selección de su nación también se notó. Ahora, los caminos se separan y el siguiente objetivo es en el campeonato donde milita Leo Messi, la famosa MLS.

Miranchuk dio lo mejor de sí cuando le tocó tomar la posta en los clubes por donde pasó y demostrar que no era cualquier delantero. Con grandes aspiraciones a la edad que tiene y aún ganas de seguir siendo vital en las redes del arco, el soviético firmó con el Atalanta, el cual le convierte en una de las tantas figuras de Europa que cambió su andar para la Major League Soccer. El valor agregado en esta operación es el salario que lo ha terminado de convencer de fichar.

Camino a la MLS

Vadim Shpinev, agente de Alexey Miranchuk reveló sobre el traspaso de su representado hacia el Atlanta lo convertirá "en uno de los cinco jugadores mejor pagados". Esto quiere decir que lo ubica junto a Lionel Messi en las estrellas más codiciadas del campeonato estadounidense. Además, Vadim también señaló que "en Italia y en Europa difícilmente recibiremos unas condiciones como esas".

El increíble salario

Lionel Messi es la joya mayor valorada en la MLS con un monto de 30 millones de euros, seguido por Riqui Puig (15 millones), Facundo Torres (14 millones), Cucho Hernández (13 millones), Denis Bouanga (10 millones) y Hugo Cuypers (10 millones). En el séptimo ya está ubicado el Miranchuk con un valor, según Transfermarkt, de 10 millones de euros. Según Fabrizio Romano, el traspaso le costó al Atlanta alrededor de 15 millones y aún se desconoce lo que el goleador ganará.

Contra Messi y otros cracks

La llegada de Alexey no hace más que confirmar que la MLS no es una simple liga ordinaria, que con el paso de los años fue creciendo y posicionándose como un lugar en donde emergen futbolistas. De ese modo, el ex Lokomotiv se une a un campeonato rodeado de cracks como lo son Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, por mencionar a algunos.