El Bernabéu está en shock: sí entre el comandante que reinó en el Madrid y su capitán y Balón de Oro

Quizá la salida de ambos del Real Madrid no fue la mejor pero desde luego hablamos de dos figuras que han sido madridistas hasta la medula, los cuales, cada uno en su proporción, han marcado el pasado reciente del club del Santiago Bernabéu y que ahora parece que emprenden una nueva aventura juntos, lejos de la capital de España, una que ha dejado en shock tanto a madridistas como a hinchas del fútbol.

Acuerdo entre el club y el entrenador

Si bien no existe un anuncio oficial del acuerdo, lo cierto es que ciertas fuentes dan por cerrada la contratación por parte del equipo del Karim Benzema, el Al Ittihad, de Julen Lopetegui, ex de la Selección Española de Fútbol y del Real Madrid. Es verdad que la escuadra de Arabia Saudí no ha hecho un anuncio oficial al respecto, pero en ciertos sectores, sobre todo en los que rodean a la Premier League, de donde viene un Lopetegui que militó en el Wolverhampton, lo dan por hecho.

Así lo asegura por ejemplo el informador Ben Jacobs, quien da por zanjado el asunto una vez la entidad saudí echó a Nuno Espirito Santo del equipo, según se dice por desavenencias con el Balón de Oro de 2022. Y no deja de sorprender que el míster español dè el OK a Arabia una vez dejó el Wolverhampton Wanderers ya que había mostrado su interés en seguir ligado a la Premier, donde incluso estaba sonando para ser el sustituto de Erik ten Hag en el Manchester United.

Understand Al-Ittihad are in advanced talks with Julen Lopetegui and optimistic of finalising his appointment. Domingos Soares De Oliveira has played a key role. Lopetegui managed Karim Benzema at Real Madrid.🟡⚫️ pic.twitter.com/6EUU0aBUvP — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 11, 2023

Etapa efímera pero intensa

Hay quien dijo que a Lopetegui no se le permitió trabajar en el Real Madrid y que en su etapa de blanco, que fue muy corta, no tuvo el respaldo necesario, pero sea como fuere, el preparador vasco y la estrella francesa coincidieron, de modo que ese trabajo lo tienen ya transitado. Obligado a tener resultados, Lopetegui no estará junto a Benzema exento de exigencia, mientras que para muchos hinchas merengues será un guiño recurrente al pasado, más si, como parece, Luka Modric toma también esa vía en 2024.