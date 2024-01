Fracasó como Gabri Veiga y Benzema en Arabia Saudí, pero su aviso a Salah desespera a Jürgen Klopp

Con el fichaje de Jordan Henderson por el Ajax, el inglés ha puesto punto y final a su poco fructífero paso por el fútbol de Arabia Saudí. En este sentido, el ex del Liverpool ha hablado sobre su fallido paso por Oriente Medio, del cual, pese a haberse arrepentido con un retorno ‘express’ a Europa, no ha hablado tan mal como se esperaba. En especial al tratar el tema sobre su antiguo compañero Mohamed Salah, el gran deseo del Al-Ittihad, que seguirá luchando para hacerse con el egipcio en los próximos mercados.

Decepción en Merseyside con su antigua capitán

La realidad es que, con su regreso a Europa, se esperaría que Jordan Henderson no recomendara fichar por ningún equipo en Arabia Saudí. Sin embargo, al ser preguntado sobre si considera que es una buena idea que el Salah llegue a la Saudi Pro League, no consideró que fuera una opción a descartar, así lo afirmó en palabras recogidas por 90Min: “No, definitivamente no. No todos somos iguales, hay muchos grandes jugadores que están ahí y lo están disfrutando mucho. También puedes encontrar a otros que no se adaptan o les pasa algo en su vida privada. Todo depende. No hablaré mal de esa liga”.

En este sentido, pese a que Mohamed Salah está más que a gusto con Jürgen Klopp, las palabras del que fuera su capitán no han ayudado a calmar las aguas sobre el posible fichaje del egipcio por el fútbol saudí de cara a los próximos mercados, lo que seguro sería un duro golpe para el Liverpool, que no se puede permitir la salida de su gran estrella.

En el caso de Henderson, poco parecen pesarle los casos de estrellas estrelladas en Arabia Saudí como pueden ser los casos de Karim Benzema o Gabri Veiga, que lejos de sentirse los grandes jugadores que fueron en Europa, han visto como su llegada a Oriente Medio ha supuesto un verdadero paso atrás para sus carreras en todos los aspectos, a excepción del económico.