La mayor crítica sacude la UEFA por José Mourinho y fuerza su reencuentro con Cristiano Ronaldo

Si Toni Kroos fue fuertemente criticado en Arabia Saudí por poner en duda las prácticas de la liga emergente -prueba de ello se pudo ver en la Supercopa de España, sobre todo en la final ante el Barcelona-, aunque muy probablemente sea el destino del luso, como el de su compatriota CR7, ahora ha sido Fabio Capello quien ha cargado durísimamente contra las prácticas invasivas en el fútbol del entorno UEFA, en este caso las americanas.

El que fuera mítico entrenador del Real Madrid o el AC Milan, con los que ganó dos ligas españolas o una Champions League, respectivamente, ha despotricado de lo lindo por las formas y el contenido de la fulgurante destitución en la AS Roma de José Mourinho, por ese negocio que poco a poco se va implantando en el fútbol europeo.

En Sky Sports, Capello comentó al respecto del adiós de Mou que “creo que estas sociedades americanas (el Roma es propiedad de la familia estadounidense Friedkin) trabajan sin respetar a las personas con las que colaboran. Lo vimos en Milán con Paolo Maldini y ahora en Trigoria con Mourinho”. Y no solo eso, fue más mordiente: “Que algo no estaba funcionando en su relación quedó claro por el hecho de que no respondieron a su voluntad de continuar. No han tenido respeto y estamos hablando de uno de los entrenadores más importantes de la historia”.

Lógicamente las palabras de una de las personalidades más importantes del fútbol italiano han tenido un gran eco y son transportadas por los aficionados a esas prácticas que motiva el negocio moderno del fútbol.

Posible salida en Arabia

Curiosamente Arabia Saudí podría ser la siguiente muesca en la carrera del míster portugués, que ya se ha visto tentando en el pasado por las ofertas de la liga asiática, incluso por el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr, y aunque se señale a la Saudi Pro League entre esas prácticas abusivas, para Mou parece ahora mismo la posibilidad más factible toda vez que sus últimas etapas en Europa están siendo complicadas. ¿Habrá reencuentro con CR7 tras la tensión en el Real Madrid?