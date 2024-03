Isco Alarcón engaño a Florentino por Xabi Alonso, Ancelotti le hizo un Güler y se venga del Athletic

Durante dos temporadas, de la campaña 2013 a la 2015, hubo un jugador que llegó al Real Madrid con la vitola de heredero natural de Xabi Alonso, que prometía marcar una época en el club blanco como lo hizo el tolosarra antes que él -pero también en La Roja, donde coincidió con un Isco Alarcón, del que dicen que recomendó su fichaje a Florentino Pérez- pero que, por circunstancias que ahora ha revelado, no funcionó. Y en este asunto Carlo Ancelotti y el Athletic Club de Bilbao no salen bien parados.

Asier Illarramendi, un gran futbolista y mediocampista marcado en parte por su etapa fallida en el club merengue y las lesiones, cumple nueva aventura en la MLS, en Dallas, y desde allí ha hablado con Marca, donde ha revelado, en mitad del éxtasis de San Mamés por el pase a la final de la Copa del Rey tras aplastar al Atlético de Madrid, que una vez salió del club blanco, el Athletic Club de Bilbao le llamo para ficharle, algo que declinó volviendo a la entidad de su vida, la Real Sociedad, donde no le fue mal.

Más allá de esta anécdota, el guipuzcoano, nacido ya hace 34 años en Motrico, reveló que la presión del club blanco le sobrepasó, una a la que seguro que contribuyó un Carlo Ancelotti que fue su técnico en el Santiago Bernabéu durante esas dos campañas. La experiencia, no obstante, ahí queda. Y es curioso su caso porque se alinea a la perfección con otros jugadores que no han encajado para Carletto, por unas u otras circunstancias, siendo en estos momentos el asunto Arda Güler (más allá del debate por los minutos y la renovación de Luka Modric) el que trae de cabeza al italiano y que, en cierta forma, recuerda a Illarra.

Tras dos campañas en el club blanco y su etapa en la Real Sociedad, el jugador cumple el llamado sueño americano, que comparte con otros cracks como Leo Messi o Luis Suárez, y no ha arrancado mal para él y su equipo, ya que cuentan sus partidos por victorias: uno de uno, ante San José (2-1), donde Illarra jugó todos los minutos. A la vez, salta a colación su revelación por ser el Athletic el club señalado y ahora la entidad de moda y por la Copa, de las cuales él ganó dos con dos conjuntos diferentes, Real y Madrid.

Asier Illarramendi from outside the box to level it for FC Dallas 💥



(via @MLS)pic.twitter.com/8oAUYp6EPP