La peor noticia para Neymar: Al Hilal ya le comunicó lo que le deparará; el lado bueno, 100M más

El fútbol extraña a Neymar, los fanáticos del brasileño, la selección y por supuesto, el Al Hilal, club con el que sigue en proceso de rehabilitación tras su lesión por las Eliminatorias frente a Uruguay en la fecha cuatro. El delantero ha hecho de todo para regresar cuanto antes, pero lo que aconteció ha merecido un tiempo estimado de recuperación y la duración se sigue prolongando. Se supone que en octubre debería ya probar suerte con el plantel en competencia oficial, pero todo parece haber dado un giro radical.

Al Hilal se está encargando de todos los requerimientos que su estrella necesita para seguir a la orden de la recuperación, pero hay un detalle que ha revelado un reconocido medio sobre la situación actual del sudamericano. Se trata de la lista que el equipo saudí elabora para afrontar la Saudi Pro League y con los ocho extranjeros correspondientes, pero el tema pasa por la ausencia de 'Ney' y aún sin fecha de retorno, no regresaría a jugar hasta por lo menos a inicio de 2025, lo cual ya sería más de un año sin Neymar en las canchas.

La dura lesión de Neymar

Brasil y Uruguay se enfrentaban por la fecha cuatro de las Eliminatorias para el Mundial 2026, pero ocurrió un grave problema. Neymar yació en el campo emitiendo gritos de dolor por su rodilla. El diagnóstico arrojó que se rompió los ligamentos cruzados, lo que lo mantuvo alejado más de ocho meses hasta la fecha. Lo concreto es que aún no tiene fecha de retorno.

El problema con Al Hilal

Neymar dejó noventa millones de euros en las arcas del Paris Saint-Germain, fue el monto que pagó Al Hilal por el crack brasileño. Cobra alrededor de 100 millones de euros por temporada. El tema que alertó al ex Barcelona es que, según la información del diario ‘Marca’, no está en la lista de inscritos de Al Hilal para esta temporada, puesto que solo se admite a ocho extranjeros mayores de 23 años.

Lo que perdió el fútbol

Las cosas van de mal en peor para el ex Santos, no jugará hasta por lo menos en 2025 y todo se pone en contra del atacante. El aspecto positivo que quizá se puede rescatar es el tiempo de recuperación. No obstante, el fútbol a estas alturas ya extraña lo que Neymar acostumbraba a hacer cada vez defendía los colores de un club o de su propia selección.