Aubameyang y Nacho lo sacaron del equipo: ahora jugará con un ex del Barça; lo ganó todo en Al Hilal

Los traspasos durante el mercado estival de fichajes presentaron más de un giro, movimientos no solo dentro del contexto europeo, la Saudi Pro League y la MLS también aportaron lo suyo. Por su lado, el fútbol en Latinoamérica no se quedó atrás, precisamente la Serie A de Brasil, con Corinthians como uno de los protagonistas tras conseguir el pase de Memphis Depay. Y si no fuera poco, el club carioca también se hizo con los servicios de un peruano

André Carrillo pasó por clubes como Watford, Sporting Lisboa y Benfica, pero fue su paso por Al Hilal en donde dejó gratis recuerdos, luego de obtener títulos y un reconocimiento importante. Tras su paso por el actual club de Neymar, su objetivo fue subir a primera división al Al Qadisiyah y así sucedió finalmente, pero ya no había espacio para el incaico. Por ende, Corinthians se presentó como una oportunidad para la 'Culebra' que promete junto a Depay hacer una dupla más que interesante.

Se hizo oficial

Corinthians, a través de sus redes sociales sostuvo que “André Carrillo es del equipo del pueblo”. La emoción de los hinchas del ‘timao’ no se hizo esperar, pues el conjunto brasileño señaló que el peruano firma hasta el 31 de julio de 2025. Cabe precisar que en este equipo jugó Paolo Guerrero, autor del tanto que le marcó a Chelsea por el Mundial de Clubes en 2012.

Al Qadisiyah le dijo adiós

Mientras Al Qadisiyah permanecía en segunda división, André Carrillo hizo lo que estuvo en sus manos, aunque al final no alcanzó. Empezaron a llegar futbolistas de la talla de Nacho Fernández, Pierre-Emerick Aubameyang o Nahitan Nández. El extremo se quedó sin espacio por el límite de extranjeros tras haber jugado 29 partidos, de los cuales anotó solo en dos ocasiones.

Los números del peruano

Fue uno de los futbolistas más destacados con la selección de Perú durante el Mundial Rusia 2018, y tras la Copa del Mundo, llegó a Al Hilal. Con el conjunto árabe sumó 177 partidos oficiales, 28 goles y 33 asistencias. Además, levantó alrededor de 9 títulos. Anteriormente, cuando pasó por el fútbol portugués, también se había hecho con trofeos cuando era jugador de Benfica y Sporting Lisboa.