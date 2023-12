Leo Messi atónito con su socio antes de Luis Suárez: en enero, Karim Benzema le abrirá las puertas

Hace ya varios años que el fútbol no es agradecido con Alexis Sánchez, el delantero chileno no ha vuelto a ser el mismo desde que cambió el Arsenal por el Manchester United en 2018. Y es que desde su fracaso como jugador de los diablos rojos, no ha sido capaz de mostrar una versión similar a la vista en el Arsenal o en el Barça, donde, al lado de Leo Messi dio un rendimiento notable como delantero centro antes de que llegara Luis Suárez al Camp Nou para formar una dupla legendaria con el argentino.

Segundo fracaso en el Inter y Benzema lo tienta

Tras una temporada correcta en el Olympique de Marsella, el Inter de Milán volvió a confiar en el chileno para que, en su segunda etapa como jugador neroazzurri, diera un buen rendimiento como delantero suplente de Lautaro Martínez. Sin embargo, el tocopillano no ha sido capaz de rendir como se esperaba, hecho que según la información publicada por La Tercera, habría puesto a Alexis Sánchez en la rampa de salida del Inter.

Ante esta situación, el citado medio informa que el Al-Ittihad de Karim Benzema se habría interesado en la situación del niño maravilla de cara a un posible traspaso en este mismo mercado de invierno, en el cual, el equipo liderado por Benzema, Kanté y Fabinho, espera incorporar a una estrella en pleno ocaso como lo es Alexis Sánchez, cuyo paso por Europa parece haber llegado a su final.

Final a una carrera de mucho nivel

La realidad es que Alexis Sánchez será recordado como uno de los eternos infravalorados del fútbol europeo. El chileno fue uno de los mejores jugadores del mundo en su paso por el Arsenal y siendo el líder de una selección chilena legendaria, donde llegó a ser campeón en dos ocasiones de la FA Cup y de Copa América. Sin embargo, su posterior irregularidad, sumada con un paso muy olvidado por el Barça, hacen que el tocopillano no sea considerado esa estrella que sí llegó a ser.

Así pues, con su más que posible fichaje por el Al-Ittihad, llega a su final la carrera de uno de los mejores jugadores chilenos de todos los tiempos.