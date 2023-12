Leo Messi y David Beckham alucinan con el gesto de Luis Suárez para llegar a Miami: ¡ganga brutal!

Las normas financieras de la MLS poco o nada tienen que ver con las del fútbol europeo. En la liga estadounidense, los equipos tienen un límite salarial que cumplir con los contratos de sus jugadores, a excepción de tres, que con el estatus de Designated Player, pueden cobrar una cantidad muy superior a lo marcado por el tope salarial de la liga.

En este sentido, el Inter de Miami ya no dispone de dichas excepciones para cerrar la llegada de una estrella como Luis Suárez, pues Leo Messi, Sergio Busquets y Gregore son los jugadores que nombrados Designated Player en la próxima campaña.

Sin embargo, la realidad es que el uruguayo no está por la labor de dejar pasar la oportunidad de reunirse con Leo Messi y finalizar su carrera juntos. En este sentido, según la información aportada por The Mirror, Suárez solamente cobraría 200.000 dólares al año. Una cifra ridícula teniendo en cuenta que Leo Messi está con un contrato de unos 50 millones al año, demostrando así que para el charrúa, el dinero no lo es todo. Sin embargo, la amistad y la posibilidad de cerrar su carrera por todo lo alto en Miami sí que le genera mucha más ilusión que el dinero que pueda ganar en cualquier otro lugar.

Pese a la edad, apunta a ganga del año

La realidad es que Luis Suárez está al borde de la retirada. Y es que, a causa de los problemas físicos que han atormentado su carrera en los últimos años, el uruguayo ve cada vez más cerca el final de una carrera legendaria.

Sin embargo, la calidad de Suárez y su capacidad para poner el balón entre los tres palos sigue estando fuera de toda duda, algo que puede marcar grandes diferencias en una liga menos competitiva como la MLS, donde el ritmo es menor y, con las asistencias de Leo Messi, Lucho podrá marcar goles a placer, algo que se demostró capaz de hacer en Brasil donde superó fácilmente la veintena.

Así pues, ganga histórica la de David Beckham con Luis Suárez, que ha cerrado su llegada a Miami a coste cero y con un contrato mínimo.