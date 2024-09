Sir Alex Ferguson no está y el United no encuentra paz: la guerra ten Hag- Cristiano suma capítulos

Manchester United no tiene paz. Al flojo inicio de temporada, que incluyó un categórico 0-3 en condición de local ante Liverpool, ahora se suma el cruce que tiene como protagonistas al entrenador neerlandés Erik ten Hag y a una leyenda del club como Cristiano Ronaldo.

Por si algo le faltaba a esta historia, en las últimas horas, el periodista Piers Morgan fulminó al ex entrenador del Ajax. “Es un completo idiota. Lo siento, pero lo es. Ha sido un idiota desde que llegó al United. Es todo lo que Cristiano Ronaldo me dijo que era en esa entrevista, que lo llevó a dejar el United”, aseguró en una entrevista con TalkSPORT.

Morgan, muy cercano a Cristiano, arremetió duro contra el entrenador y lo describió como un “pequeño maestro mandón de escuela” y agregó: “No es capaz de lidiar con el talento académico supremo”.

A su vez, hizo mención a otros jugadores que tampoco tuvieron una buena relación con ten Han como Marcus Rashford o Jadon Sancho, recientemente trasferido al Chelsea. “Puede lidiar con los muchachos que trajo del Ajax y que nunca han estado en un club de talla mundial, pero no con grandes futbolistas”, cerró Morgan.

En una charla con Río Ferdinand, Cristiano Ronaldo habló del momento actual que atraviesa el United. “El Manchester necesita tiempo para reconstruirse porque sigue siendo uno de los mejores clubes del mundo, pero necesita cambiar”, dijo. “Ellos lo entienden. Es la única manera”, enfatizó.

🚨 Cristiano Ronaldo: “If Ten Hag listens to Ruud van Nistelrooy… maybe he can help”.



“He knows the club and the club should listen the guys who were there”.



“Rio, Roy Keane, Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson”.



“You cannot, you cannot rebuild a club without knowledge”. pic.twitter.com/qlSlwkLwwu