Querían juntarlo con Benzema y Kanté; fue tentado con 13M anuales: Ancelotti y Florentino respiran

Real Madrid volvió a generar interacción en redes sociales dentro del mercado traspasos con una noticia inesperada que ni la misma dirigencia esperó. El club blanco fue notificado desde Arabia Saudita por una de las piezas más preciadas y a la vez más escasas del sistema de Carlo Ancelotti: Antonio Rüdiger. El central alemán acaparó la atención debido al interés mostrado por el Al-Ittihad, club en el que milita Karim Benzema, excompañero del germano. Sin embargo, la calma parece haber llegado rápidamente al despacho de Florentino Pérez, que ni se inmutó ante la sorpresa.

Todo indica que el ex Chelsea habría rechazado una oferta que se ha vuelto habitual en los últimos años con cracks del fútbol mundial. En el caso del titular del Madrid, no cayó en la tentación pese a que las cifras cautivaban, y, por ende, el zaguero se rehusó a darle cabida a esa remota posibilidad de abandonar las arcas del Madrid. Vale decir que su adaptación ha ido de menos a más cuando llegó hace dos temporadas, y tras la salida de Nacho Fernández, la recuperación de David Alaba, Rüdiger es consciente que es clave en la pizarra del técnico italiano.

La Saudi Pro League vive con lujos desde hace un tiempo, y no precisamente por el aspecto económico, sino por las joyas que ha reclutado. Tal es el caso de Cristiano Ronaldo cuando fichó por el Al-Nassar, o el mismo Neymar, aún estrella de Al-Hilal. Uno de los casos que sí dio luz verde por haber brillado en el Madrid, es el de Karim Benzema, justamente en el Al-Ittihad. El mencionado club, quiere hacer lo mismo con Rüdiger, y en este caso, según información de ‘El Chiringuito’, ofrecerle entre 12 y 13 M€ anuales.

🚨⚪️ Despite reports on huge proposal from Al Ittihad, Toni Rudiger is not even considering to leave Real Madrid this summer.



Full focus on Real Madrid project, no plans to join Saudi Pro League now despite interest.



Feeling mutual as Real consider Rudiger untouchable. pic.twitter.com/9SnLAaocGH