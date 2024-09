Se paraliza Miami y la MLS: Tata Martino ya definió: Suárez adentro ¿y Lionel Messi?

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, habló después del entrenamiento del primero equipo y dio algunas pistas de cuál será el once titular ante Philadelphia Union. La gran noticia que dio el "Tata" es que después de dos meses, Lionel Messi está disponible para regresar al campo de juego.

En un principio, parecía que la vuelta de La Pulga se iba a postergar unos días más, debido a que el jugador tuvo un cuadro gripal y entrenó de forma diferenciada.

Sin embargo, el entrenador argentino llevó tranquilidad a los fanáticos del fútbol y aseguró que Messi “está bien” y agregó: “Está contemplado para el partido de mañana y después del entrenamiento definiremos la estrategia para con él. Está disponible".

Consultado por el estado físico del mejor jugador de la historia del deporte, Tata Martino explicó: “Dos meses parado, pero para lo cual se preparó de una manera distinta. Probablemente el tiempo era algo a tener en cuenta si hubiera jugado en Chicago, pero de ese partido para acá hizo 15 días de buenos entrenamientos”.

La Pulga sufrió una dura lesión en la final de la Copa América 2024 ante Colombia. Todo ocurrió cuando el ‘10’ de la Selección Argentina fue a disputar un balón sobre la línea de fondo y pisó mal. Tal fue el dolor que sintió, que inmediatamente pidió el cambio y tuvo que ver el resto del encuentro desde el banco de suplentes con lágrimas en los ojos. En su lugar ingresó el volante de la Juventus de Italia, Nico González.

De acuerdo con el parte médico, Messi sufrió una el ligamento del tobillo derecho. Tras las evaluaciones correspondientes, los especialistas de Inter Miami decidieron que no era necesario que el jugador pase por el quirófano y esperar su evolución.

Ahora, después de 2 meses, La Pulga volverá a competir de manera oficial este sábado ante Philadelphia Union, en un duelo correspondiente a la fecha 28 de temporada regular de la MLS.

