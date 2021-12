Filtrado el plan de Guardiola tras el City y no gusta a Al-Khelaifi

Posiblemente a ciertos niveles el dinero ya no lo pueda todo y si Kylian Mbappé, estrella del Paris Saint-Germain, está dispuesto a romper su círculo de confort en la Ligue 1 y el gigante galo para cumplir su sueño y tratar de ser el mejor jugador del mundo lejos de París, probablemente vestido de blanco, Pep Guardiola, posiblemente el entrenador con más caché del mundo, no se queda atrás y sus próximos planes no pasan por la Premier League, pero tampoco por el gigante francés.

Allá por 2023 el técnico de Sampedor culminará su contrato con el Manchester City, sin embargo nada en Inglaterra conseguirá que se quede y dado que no volverá al Barcelona ni a ningún equipo de LaLiga y en Alemania también cumplió su etapa, solo nos quedan tres destinos: una selección nacional, Italia o Francia. Desde 90min incluso plantean una cuarta, que sería la MLS junto al equipo ‘piloto del City’, el New York City, aunque estas dos últimas posibilidades parecen poco posibles, más que nada porque carecen reto superlativo de los otros destinos.

Es más, todo hace indicar que una selección nacional o Italia, donde Guardiola ya jugó como futbolista, pueden ser sus destinos tras la etapa cumplida en los citizens. “Creo que siempre estaré en Man City . Si tuviera que volver, volvería a Man City, si me quieren", dijo. "No creo que vaya a entrenar a otro club en Inglaterra. Soy parte de este club", comentó en palabras recogidas por 90 min. Pero, ¿en qué lugar deja este discurso y el que les planteamos al PSG? Con respecto a Guardiola, en un segundo plano.

Y eso es precisamente lo que enfada a Nasser Al-Khelaifi, al que por supuesto le encantaría disponer del gran galáctico en los banquillos para su equipo francés, pero la ambición del entrenador español es demasiado grande como para luchar por una meta de menor calado, como es la Ligue 1 al frente del todopoderoso PSG. ¿Y su destino? Pues tras la exigencia de Inglaterra no se descarta una selección nacional, que incluso podría ser España, pero también recordemos que jugó en la Roma, curiosamente hoy en manos de José Mourinho, uno de sus más insistentes rivales. Por otro lado, tampoco desencajaría en grandes transalpinos como el AC Milan, la Juventus de Turín o el Inter de Milan. Se aceptan hipótesis al respecto.