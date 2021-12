Calvert-Lewin provoca la lucha entre Simeone y Xavi: listo para fichar

No será sencillo, pero el Arsenal está dispuesto a todo por hacerse con Dominic Calvert-Lewin, afirma The Mirror, para su punta de ataque y eso pese a su lesión de larga duración, lo que nos lleva a una certeza: los gunners no van a hacer esfuerzo alguno por mantener a Alexandre Lacazette. El punta francés no solo será el damnificado por la más que probable llegada a Londres del ariete inglés, sino que lo hará de forma armónica, ya que culmina contrato, convirtiéndose en una gran oportunidad para dos de sus viejos pretendientes, el Atleti y el Barça.

Se da la casualidad, además, de que tanto el Atlético de Madrid como el Barça andan tras la pista de un punta de reconocido prestigio y calidad, uno que salga por un módico precio, y Lacazette aúna todas estas características. Tengan en cuenta que Luis Suárez culmina contrato con el cuadro colchonero y jugadores como Luuk de Jong o Martin Braithwaite, amén de la finalización de contrato de Ousmane Dembélé y la situación excepcional de Sergio Kun Agüero, podrían dejar yerma la delantera blaugrana.

Eso sí, resaltamos en líneas precedentes que no será sencilla la llegada de Dominic Calvert-Lewin al conjunto dirigido por Mikel Arteta porque el mismo Rafa Benítez, míster de los toffes, ha dicho que quiere conservar a sus grandes baluartes a toda costa. Es cierto que el español está muy discutido en Goodison Park y puede que no acabe la temporada con los de Liverpool, pero Calvert-Lewin es el gran goleador del equipo y tiene contrato hasta 2025; luego, un jugador al que se tendrá un acceso muy restringido.

En cualquier caso los informes rojiblancos y azulgranas si mantienen su interés en Lacazette, un delantero ‘bueno, bonito y barato’ del mercado de fichajes, incluso el invernal, el que arranca en este mes de enero. Lo cierto es que tanto el Arsenal como el jugador francés ya tiene claro que separarán sus caminos y toda vez que en junio el galo se irá gratis, una oferta apetecible incluso podría convencer al Arsenal en el mercado de invierno, aunque, como decimos, es poco probable.

Pese a Calvert-Lewin, el Arsenal y Lacazette ya están en la mente de Simeone y Xavi, que opugnarán por el goleador de Les Bleus.