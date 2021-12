Ancelotti duda en sus metas y Hazard y Jovic no entran en sus planes

Cuando un jugador no está bien porque carece de sensaciones lo mejor, si se quiere contar con su aporte, es darle minutos para que pueda ir alcanzando las mismas, pero en el caso de Carlo Ancelotti esta máxima no tiene cabida. El míster italiano simplemente desprecia la opción de que jugadores como Eden Hazard, Marcelo, Luka Jovic, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez o Isco Alarcón puedan servir a su causa. Y por si esta situación no fuera de por sí incómoda y en cierto modo injusta, el entrenador se equivocó gravemente tras el partido ante el Athletic Club de Bilbao en esa dirección.

Sobre este último asunto, Carletto se quejó de que su equipo no jugó tan bien ante los bilbaínos (imaginamos que también se serviría de la misma excusa ante un Sevilla que dominó al Madrid) por la disparidad de minutos de descanso entre los dos equipos, y si bien esto es cierto, no se puede comprar su discurso por dos razones. La primera es que Ancelotti metió el primer refuerzo en la medular, como hace casi siempre, en el minuto 70; el segundo en el 80 (antes había salido Rodrygo por Asensio), por lo que si el cansancio era tan acuciado, ¿por qué no hizo cambios antes?

La otra tiene que ver con su planteamiento, y es que la salida al campo de Valverde y Camavinga, lejos de igualar el poderío físico con los rojiblancos, agigantó el juego de los de Marcelino, que hicieron sufrir de lo lindo hasta el final al Madrid. No, Ancelotti tiene al once de gala extasiado y no hace cambios, y cuando se decide los realiza tarde y siempre en la misma dirección: los mismo, que además juegan apenas 10 minutos ¿Y qué consigue con ello? Básicamente que su plantilla de confianza sea cada vez más corta, desconectando a innumerables jugadores útiles para la causa.

Por eso ante el exigente calendario que se viene, con Real Sociedad, Inter y Atlético de Madrid, amén del resto de retos del mes y de comienzos de enero, Ancelotti medita hacer alguna rotación, pero estas no parece que vayan a ser ni Hazard ni Jovic, a los que el técnico ha defenestrado totalmente. Vale que el belga no esté para jugar los 90 minutos (algo que aceptamos por ser el mensaje oficial del club, aunque no tengamos pruebas para corroborarlo), pero es que ni siquiera calienta. El caso de Jovic es más grave, ya que Carletto no le ha dado ningún margen para intentar sacar la cabeza y eso que Benzema ha bajado su rendimiento físico y empieza a acusar la suma de minutos. El Madrid se cansa y Ancelotti parece no darse cuenta, y no siempre se va a poder ganar siendo netamente inferior al adversario, como ocurrió ante Sevilla y Athletic. No les quepa duda, si Carletto no tira de más jugadores, si no apuesta abiertamente por incluir a más futbolistas en la rotación, el Madrid caerá tarde o temprano.