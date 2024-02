Al-Khelaïfi irrumpe en pleno incendio: respuesta feroz del PSG con un canterano del Real Madrid

Cuando prende la llama es muy probable que, si no se ataca a tiempo esta, se propague y pueda preparar una auténtica masacre, que es algo así como lo que amenaza con suceder tras la negativa oficial de Kylian Mbappé a seguir en París, anunciando que se marcha, y que parecía podía tener su eco rápido en su amigo y canterano del Real Madrid, Hakimi Achraf, pero por ahí Nasser Al-Khelaïfi no pasa.

Contrato en vigor y renovado poderío económico

O cambian mucho las cosas en el Parque de los Príncipes con la habitual política del club en lo tocante a sus grandes estrellas o la información que saltaba sobre el lateral marroquí, esa que apuntaba a que quería volver al Madrid de la mano de Mbappé, tiene poco recorrido. En parte porque el PSG no va a ceder a una de sus grandes certezas, pero menos aún lo va a hacer a un club enemigo como es el blanco desde que estalló el caso Mbappé, hace años.

Y no solo eso, tengan en cuenta que aquello que venimos contando en Don Balón acerca de las fuerzas renovadas del PSG tras la liberación económica que supone dejar marchar al internacional con les bleus, lo cual tendrá su impacto en el mercado con grandes nombres señalados, hace que en París no solo no tengan ni necesidad ni urgencia por vender, sino que no van a hacerlo.

La historia de Achraf ha saltado a la luz por unas supuestas palabras del jugador asegurando que le gustaría volver al Madrid algún día, a ser posible en 2025, a un año de que acabe contrato, pero el PSG le ha cerrado esa vía totalmente, para alivio de Luis Enrique: no quieren venderlo y menos al Madrid. Para ello, dicen fuentes galas, tendría que esperar al final de la temporada 2026, negarse a renovar hasta entonces y marcharse gratis.