Duro órdago al futuro de Carletto: Sergio Ramos, Mariano y el peor momento en la carrera de Vinicius

Parece que existen barreras simbólicas, si quieren también físicas, tras las cuales asoman nubarrones y la nada o se aclara enormemente el horizonte, y en este caso concreto Carlo Ancelotti lo quiere todo, en parte porque sabe que con los próximos seis puntos en el bolsillo tendrá la competición más importante para un entrenador, como es LaLiga, muy, muy cerca. No lo dirá, pero con esas dos victorias, el club blanco tendría casi cerrada la competición en su favor.

Dos obstáculos históricos y reales

Pero para ello el Madrid precisamente debe superar dos serios obstáculos: uno, el que supone la visita del equipo de Sergio Ramos y Mariano, ex del Real Madrid, este próximo domingo (21.00, hora española). Lo del Sevilla esta temporada hasta hace bien poco parecía un trámite asequible, pero ya no, los hispalenses han reaccionado últimamente y ya se colocan como un equipo cada vez más serio y peligroso, que entre otras cosas ha tumbado al Atleti y no pierde desde el 21 de enero.

Y después del encuentro ante los de Quique Sánchez Flores viene un trago peor, que, si ya es complicado para el Real Madrid en general, lo será mucho más para Vinicius Júnior, enemigo público número uno en Mestalla. No vamos a entrar a valorar la campaña mediática que se lleva a cabo desde el entorno del equipo ché contra el extremo brasileño, pero sí garantizamos que su paso por el coliseo valenciano va a ser complicado.

Un futuro muy claro

Eso sí, con once partidos por delante detrás de esos dos y con el Clásico del día 21 de abril, el Madrid, con la ventaja que tiene, si la retiene tras estos dos choques citados, poco menos que puede empezar a vislumbrar su nombre en el que sería su trigésimo sexto título liguero. Después de Sevilla y Valencia, Celta de Vigo, Osasuna, Athletic, Mallorca, Barça, Real Sociedad, Cádiz, Granada, Alavés, Villarreal y Betis serían sus últimos rivales, con seis de esos once partidos disputándose en el Bernabéu.