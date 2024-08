Juventus se refuerza con una estrella del Atalanta y Thiago Motta construye el mediocampo soñado

Después de largas negociaciones y contratiempos, la directiva de Juventus está en condiciones de cerrar el fichaje del neerlandés Teun Koopmeiners, el centrocampista del Atalanta. Finalmente, los ‘bianconeri’ pagarán 52 millones de euros más bonos para quedarse con el total de la ficha del volante que disputó la última Eurocopa 2024.

Con la incorporación de Koopmeiners, que se suma a la de Douglas Luiz y Khephren Thuram, Thiago Motta contará en su plantilla con uno de los mediocampos más sólidos de toda la Serie A.

El traspaso fue confirmado por el propio Fabrizio Romano. Incluso, el periodista señaló que el neerlandés pidió la dorsal número 8 en homenaje a un histórico de Juventus: Claudio Marchisio.

Teun Koopmeiners day at Juventus. I’m told he has decided to wear number 8️⃣ like Claudio Marchisio.



