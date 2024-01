El PSG saca la billetera por otro brasileño tras Marquinhos y Neymar Jr, vigilado por Madrid y Barça

Ayer hicimos eco en Don Balón del pleno convencimiento del PSG a lanzar una ofensiva por Rafael Leão con muchos millones de por medio para suplir la probable salida de Kylian Mbappé, pero este no es el único sorpresón que podría presenciarse en el Parque de los Príncipes ya que, al parecer, Nasser Al-Khelaïfi tiene en la recámara otro fichaje de primer nivel como es el de Bruno Guimarães.

Cerrar la llegada del centrocampista brasileño en este mercado invernal es imposible ya que, al igual que el PSG ha recibido el rechazo del Newcastle, otros pretendientes de Guimarães como el Real Madrid y el Barça también son conocedores de esta postura del club inglés, pero el próximo verano el jeque catarí está dispuesto a realizar un ataque que pueda ser lo suficientemente convincente para que las urracas den su visto bueno al acuerdo.

Se habla de un fichaje en torno a 120 millones de euros, una cifra que convertiría a Bruno Guimarães en uno de los centrocampistas más caros de la historia del fútbol y, además, en el segundo brasileño en llegar al Parque de los Príncipes a cambio de una oferta más sustancial tras Neymar Jr.

Aquí hay que esclarecer que Al-Khelaïfi pagó 222 millones al FC Barcelona por el extremo de 31 años, quien ya no pertenece a la disciplina gala, pero varios años antes el jeque catarí realizó dos inversiones nada desmerecedoras por otros dos jugadores brasileños, en este caso defensas: Thiago Silva en 2021 por 42 millones y un año después sería Marquinhos el zaguero que se vincularía al club a cambio de 31 kilos.

¿Solución al error?

No es menor recordar que el presidente ya realizó el verano pasado una gran inversión para robustecer la línea creativa del equipo con el fichaje de Manuel Ugarte, pero el jugador uruguayo no está siendo todo lo eficiente que Luis Enrique esperaba y de ahí que el nombre de Bruno Guimarães haya recuperado mucha fuerza de cara a la temporada 24/25 e independientemente de que Lucho siga en el cargo o no.