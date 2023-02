En Francia ven al próximo Tití Henry: un recambio para Benzema y Lewandowski que desafia a Mbappé

Basta mirar las estadísticas, aunque también el rendimiento, de Folarin Balogun, norteamericano con nacionalidad inglesa y de solo 21 años, para darse cuenta que estamos ante un jugador de una enorme clase y proyección, un goleador nato y un futbolista que apunta a ser el nuevo Rashford, Haaland o João Félix pero esta vez en el Arsenal de Mikel Arteta… Siempre y cuando el club londinense decida quedárselo, claro.

Quien sabe que no podrá retenerlo es el Stade de Reims, cuyo presidente, Jean-Pierre Caillot, fue claro al respecto en France Bleu sobre la imposibilidad de maniatarlo y que el paso por el Reims, que le ha valido para desafiar al mismismo Kylian Mbappé, no pase de ser un trámite para un estadio mayor: “aunque no fuera por él, Folarin volverá a su club, el Arsenal, para tener su oportunidad, o volverá a ser cedido o incluso transferido a un club de muy alto nivel. Es un jugador que debe ir a la par” de ese nivel.

El mismo Arteta ya elogió el valor, la calidad y proyección del futbolista del Reims, en lo que hace presagiar un regreso a Londres, sin embargo hay informes que apuntan a una posible salida ¿La razón? Es sencilla, para el Arsenal y su entrenador, Balogun puede ser un medio para un fin: ingresar una enorme cantidad por él para ir a por una pieza que sea más del agrado del entrenador español del líder de la Premier League.

Un nueve a la europea

Como no puede ser de otra forma y con contrato en vigor (2025) con el Arsenal, Balogun ya está en la agenda de varios grandes si los gunners no se lo quedan, entre ellos el equipo de dos veteranos, como son Benzema y Lewandowski, es decir, Real Madrid y Barcelona. Hablamos de un jugador potente, con bastante habilidad, mucho gol y capaz de cumplir casi en cualquier parcela de la franja de ataque, o lo que es lo mismo, un posible heredro de Tití Henry. Palabras mayores. En 25 partidos esta campaña con el equipo francés, ha hecho 16 goles, 15 de ellos marcados en la Ligue 1, los mismos que lleva en el Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, ambos en lo alto de la tabla de goleadores de la liga gala. Transfermarkt le otorga un precio, muy a la baja, de 14 millones.