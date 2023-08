Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé no quieren esperar: Luis Enrique ya siente la presión de Al-Khelaïfi

El Paris Saint-Germain juega su tercer partido de la temporada en la Ligue 1 y lo hace frente al segundo mejor equipo de la campaña anterior, el Lens, que ha perdido a sus dos mejores jugadores. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé pueden tener su primera titularidad.

Luis Enrique busca su primera victoria como entrenador del conjunto francés después de empatar a cero en el debut contra el Lorient y de volver a sumar un punto ante el Toulouse. El técnico asturiano sabe que la exigencia en su nuevo proyecto es máxima, y aunque la temporada acaba de comenzar, conseguir los tres puntos podría calmar al entorno: “Los dos equipos necesitamos los puntos. Creo que va a ser un partido, el del sábado, muy interesante. Espero conseguir la primera victoria y celebrarlo con los aficionados. Va a ser muy difícil.”

El exseleccionador español no ha dudado en elogiar a su rival: “El Lens tampoco es que haya empezado muy bien, pero tengo que decir que es uno de los mejores equipos de la Ligue 1. Me gusta mucho su entrenador y cómo está trabajado. Claramente tienen una idea ofensiva y defensiva de altísimo nivel. Es un partido de Champions por el ritmo de ambos equipos. Me gusta mucho el Lens. Va a ser una excepcional piedra de toque”. El oponente del conjunto parisino completó una campaña pasada que fue histórica, terminó segundo en Ligue 1 y se clasificó a la Champions League, algo que no conseguía desde hace 20 años. Su gran rendimiento ha provocado que las miradas estuviesen puestas en sus jugadores, y dos de los más importantes, Seko Fofana y Loïs Openda, han dejado el equipo. El primero se ha convertido en compañero de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí después de que el Al Nassr pagase 25 millones de euros. El segundo ya juega, y marca, para el RB Leipzig. El equipo alemán rompió su record de traspaso al desembolsar casi 40 millones por el delantero de 23 años.

Las estrellas, a jugar

Aunque Luis Enrique no ha querido anunciar en la rueda de prensa previa al duelo que Mbappé y Dembélé serán titulares por primera vez esta temporada, todo hace indicar que ambos estarán en el once que comience el partido contra el Lens en el Parque de los Príncipes. Kylian ya fue determinante contra el Toulouse al provocar y marcar el penalti que adelantó al PSG en la jornada dos. Ousmane no brilló tanto, aunque parece una pieza clave en el proyecto del técnico en París.