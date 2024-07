Levantó la Eurocopa con CR7: fue clave en el arribo de Joao Neves al PSG; ni él se lo esperaba

Todos los días en Europa hay al menos un traspaso o alguna información que acerca al jugador de su futuro club. La Ligue 1 sigue en lucha por ser uno de los campeonatos más atractivos a pesar de la salida de muchas figuras en los últimos años, caso Neymar, Lionel Messi y recientemente Kylian Mbappé. Justamente, todos los mencionados vistieron la camiseta del Paris Saint-Germain, equipo que ha invertido fuertemente para competir y seguir aspirando al máximo objetivo: la Champions League.

Con un plantel decente para la nueva temporada, la directiva no se quiso conformar e hicieron lo que estuvo a su alcance para traer a una de las grandes revelaciones de Portugal: Joao Neves. La prometedora joya tiene 19 años y aún no ha llegado a su techo, Benfica estudió la opción y al final salió a cuenta la venta, aspecto que no es algo nuevo para el cuadro luso. Pero la operación fue más que un pago de por medio, pues el que entró en el paquete fue un excampeón de la Eurocopa; se trata de Renato Sanches, quien vuelve al Benfica tras su cesión en Roma por parte del PSG.

La clave del traspaso

Renato Sanches fue catalogado en la Eurocopa del 2016 como el jugador más joven y uno de los más destacados para la obtención de Portugal de CR7 con el trofeo. También ganó el Golden Boy y se convirtió en uno de los talentos más codiciados; sin embargo, los años pasaron y su juego se fue apagando. Su última aventura fue con la Roma, cedido por el PSG, que ahora incluyó al ex Bayern en el paquete para que Joao Neves, de 19 años, pueda llegar al cuadro francés.

🔴🇵🇹 Benfica are convinced that Renato Sanches can be back at top level, he’s been a dream-return for the board for years.



The agreement with PSG is imminent as part of the João Neves deal, both moves are being sealed.



Renato, back to Lisbon soon. 🏡🔜 pic.twitter.com/ECut2FtzFZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024

PSG lo hizo de nuevo

Los sueños se hacen realidad y al parecer la institución parisina estaba más ilusionada con el fichaje de Neves, quien este viernes ya estará pasando los exámenes médicos respectivos. Por ende, firmará el contrato que lo involucrará por cinco temporadas y un costo de 70 millones de euros; 10 de ellos, como complementos. De ese modo, la perla portuguesa se convierte, junto a Mbappé y Leny Yoro, en los fichajes del verano.

🚨🔴🔵 João Neves to Paris Saint-Germain, here we go! Deal being signed right now between clubs.



€60m fixed fee, €10m add-ons and Renato Sanches to Benfica on loan.



João set to travel to Paris for medical, had to be this week… and will be this week.



First signing, done. 🇵🇹 pic.twitter.com/4c3Tcbl4hL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024

Los números de Neves

Neves ha ido de menos a más en su corta carrera como futbolista profesional, más allá de las estadísticas, su talento ha convencido a más de uno. PSG cayó en el preciso momento para pescar en Benfica a un mediocampista de primera línea que sigue dando la hora. En los números refleja su consistencia y el aporte que en el Parque de los Príncipes puede ofrecer, como sus 4 goles en 75 partidos y la suma de 4.934 minutos en cancha.