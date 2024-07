Leny Yoro lo puede opacar; Ten Hag deberá decidir: confía en que su futuro sigue en el United

Manchester United se prepara para afrontar una nueva temporada en la Premier League con la convicción de mejorar los detalles tras su frustrado paso. La FA Cup fue un alivio para los intereses del conjunto de la ciudad, pero el objetivo también apunta a torneos internacionales como la Europa League y la Champions. En la dirigencia son conscientes que no hay nada más inteligente que esperar los resultados, por esa misma razón, se renovó la confianza por el neerlandés Erik Ten Hag. El United también celebra otra de las vueltas, que es la de Harry Maguire, quien estuvo apartado en los últimos meses por la lesión que sufrió.

El zaguero inglés que se perdió la Eurocopa a causa de este mal está ahora mismo en el ojo de la tormenta, aunque el mismo jugador se encargó de tranquilizar a la fanaticada hablando sobre su futuro. Resulta que la llegada de Leny Yoro no hace más que aumentar las dudas sobre si el ex Leicester City se perfilará como titular en el nuevo Manchester. Tomando en cuenta que vuelve después de mucho tiempo, hay una superpoblación importante en la primera línea, ya que el entrenador cuenta con Lisandro Martínez, Victor Lindelöf, Jonny Evans y el propio Yoro, reciente adquisición de los diablos rojos.

Maguire se sincera

En conversación con la cadena Sky Sports, Harry Maguire optó por confesarse. El central está confiado en que su prioridad es el United y viceversa, que no hay indicios de que la institución no cuente con él. "A menos que me digan que estoy en venta seguiré aquí. Por todo lo que he oído y lo que me han demostrado desde el club, soy parte del futuro del equipo. Es hora de seguir adelante y hacer que el club vuelva a tener éxito", contó.

"It was probably the toughest moment in my career to date" 😟



Harry Maguire on missing the FA Cup final and Euro 2024 through injury 🏥 pic.twitter.com/mI6PfJ6Or5 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 26, 2024

Sin FA Cup

La lesión muscular comprometió a Maguire en el último tramo de la temporada, y él mismo fue consciente de lo complicado que fue ni jugar la final de la FA Cup. "Fue un momento muy duro, probablemente el más difícil de mi carrera hasta el momento. Después de trabajar tantísimo durante todo el año, perderme los partidos decisivos de la temporada y la final de la FA Cup fue algo realmente complicado para mí", señaló.

Eurocopa sin Maguire

La selección de Inglaterra llegó a la final de la Eurocopa ante España. Si bien la perdió, Gareth Southgate seguramente extrañó la presencia de Maguire, quien también fue baja por su lesión. "Fue difícil no poder ir a la Euro. Obviamente ves que se está jugando el campeonato y no puedes esconderte de él. Tuve el apoyo de mi familia y amigos y disfruté mis vacaciones, pero me resultó complicado mentalmente verla desde casa. He sido un gran seguidor de Inglaterra toda mi vida, así que fue duro no estar allí", culminó.