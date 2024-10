Lo que le faltaba a Luis Enrique: De la Fuente, Dembélé y su crack se planta, quiere salir en enero

La persistencia y el empuje económico sacaron a Kolo Muani de la Bundesliga y el Eintracht Fráncfort por un precio de 95 millones de euros en septiembre de 2023 y tan solo un año después el jugador no esta contento en París, ni con su rol, ni con su papel en el equipo ni con su proyección en él, y, por ende, tampoco con su entrenador, un Luis Enrique acorralado por varios frentes.

Una más de una larga lista

Ousmane Dembélé y Luis Enrique han resuelto, al menos de puertas afuera, sus diferencias, pero estas le han constado una derrota dura y veremos si no preocupante al PSG, que cayó en Londres, lugar al que no fue convocado El Mosquito, penado por Lucho por motivos disciplinarios. Tras el choque, el técnico asturiano se las vio con la prensa, con la que también se enemistó, y tiempo después ha llegado Luis de la Fuente para poner la puntilla, de modo que el descontento del futbolista nacido hace 25 años en Bondy (como Mbappé) no llega en buen momento.

La salida de Mbappé no le ha dado protagonismo, no el que esperaba

Posiblemente Randal Kolo Muani esperaba que la salida de Kylian Mbappé del PSG no solo le diera un rol protagonista, sino que le otorgara el papel de crack del equipo junto a Dembélé, sin embargo Lucho no lo considera así, como demuestran sus tres únicas titularidades en la Ligue 1, la última, ante el Niza, donde fue el gran señalado por el entrenador al descanso.

Al mercado de invierno

Por eso, informes cercanos al club francés apuntan que el jugador y su entorno le habrían comunicado al PSG que este quiere buscar una salida en enero a su situación, sea en calidad de cedido o como venta permanente. Y este es un asunto peliagudo, ya que sería un negocio catastrófico para el club dejar ir muy barato a un jugador que costó hace un año 95M, pero además Lucho, que no le ve como titular, sí cuenta con él… como recambio.

En definitiva, nuevo frente para el míster español en la casa de los líos, el Parque de los Príncipes.