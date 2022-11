Mbappé le hace el juego del Madrid al United y Klopp: el PSG, harto

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sabía que el ataque por Kylian Mbappé debía ser en el momento preciso, algo fulgurante para dar poco margen de maniobra al PSG, sin embargo erró el disparo antes de tiempo y luego el club francés blindó con oro a su estrella. Ese tren pasó para todos. Ahora bien, aunque el Madrid sea ya un capítulo cerrado para la estrella de les bleus en esta Copa del Mundo, su viejo anhelo de salir de la Ligue 1 sigue intacto, tanto que salpica a United y Liverpool.

Se ha estado informando de que el francés quiere abandonar el PSG en enero, pero tal cosa, al menos por las informaciones que manejamos en Don Balón y por los medios franceses, no solo no son ciertas sino casi imposibles ¿Eso significa que Mbappé vaya a quedarse en verano en París? Asegurar tal cosa resultaría osado. Con Mbappé nunca se sabe. Mirror ha apuntado esta semana, como os hemos hecho saber, que el Manchester United está dispuesto a todo con el galo, pero puede no ser el único equipo capaz de tal cosa.

El Liverpool de Jürgen Klopp, abierto a un proceso de venta, ha declarado excedentes importantes de dinero, lo que puede llevarle -y al menos puede permitirse- a hacer una locura, que en todo caso no sería descabellada si es el crack de Bondy el destinatario. De sobra es sabido que ya cuando el Madrid era una opción segura, el cuadro red y el míster germano interesaban a Mbappé y a su entorno, de modo que ahora, si quiere marcharse, la entidad de Anfield siempre estará ahí.

¿Y por qué querría irse el francés? Lo de siempre con él: su mala relación con Neymar y Messi, la poca competitividad de la liga francesa, desacuerdos con el club por las concesiones que no son cumplidas, nuevos retos… todas son razones de peso, y cada una de ellas la hemos escuchado una y otra vez, lo que no les quita verdad. Lo que sí está claro es que, así como el Madrid ya no sopesa esta opción, al Manchester United y al Liverpool les encanta el río revuelto que enturbia el Sena, donde una estrella está descontenta.

Kylian Mbappé se deja querer y ya harta en París, básicamente porque vuelve a jugar con Ten Hag y Klopp a lo que jugó con Florentino.