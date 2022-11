Francia en shock, Mbappé no iba de farol: Ten Hag pone 172 M y a CR7

Aunque parezca mentira, aunque suene a broma pesada, del lío de Cristiano Ronaldo con el Manchester United, con Erik Ten Hag y ahora con sus compañeros de Portugal le puede venir algo bueno a los red devils, algo buenísimo, diríamos. Y es que tal y como relata Mirror, los diablos rojos pretenden vestir de oro a Mbappé y darle acomodo en su proyecto, como líder y heredero del Cristiano Ronaldo 1.0.

Porque evidentemente cuando hablamos de herencia nos referimos al legado que dejó el primer CR7, ese que se fue al Madrid a hacer historia (y la hizo), en el Teatro de los sueños. Esta versión actual del luso es solo una débil sombra de aquel gigante que pretendía comerse el mundo y lo devoraba a bocados. Hablaba mucho, también, y sí, era impertinente a veces, pero respondía sobre el campo. Vaya que sí. Ese ídolo ha muerto y el United ahora busca uno nuevo, quizá el mejor posible.

Y, no lo duden, esta noticia ya ha llegado a oídos de un Kylian Mbappé que espera revalidar título en Qatar con Francia pero a la vez necesitaba un gancho para presionar más al PSG con respecto a sus incomodidades en París, que las hay.

En lo referente al traspaso y las cifras, el United cuenta con todo lo que necesita, según el mass media británico. Pagar algo más de 172 millones al PSG en calidad de traspaso y darle al 10 de les bleus ese número en Old Trafford, un salario semanal de 500.000 libras, además de multitud de bonus por rendimiento que dispararían su sueldo. Y no solo eso, también dos argumentos que el PSG no va a poder igualar: uno, ser el líder de un histórico europeo con ganas de volver a reinar; y dos, un proyecto de presente y futuro (que lograría junto a los Antony, Casemiro, Jadon Sancho, Bruno Fernandes…) en la mejor liga de planeta, la Premier League.

A nivel estratégico, para el equipo inglés todo cuadra en este asunto, cueste lo que cueste, y esto último llama la atención a Mbappé, que no va de farol a la hora de seguir apretando al Paris Saint-Germain.

Así que los aficionados del United ya tienen con qué ilusionarse tras la desilusión de CR7: con el mejor artículo futbolístico posible, con permiso del crack del vecino más que incómodo, un tal Erling Haaland.