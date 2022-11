Nasser Al-Khelaïfi y el PSG dan un giro al futuro de Leo Messi en 2023

Argentina se ha tomado un respiro en esta Copa del Mundo después de ganar a una pobre México (2-0) y ahora mira con perspectiva a la clasificación, que se jugará en la última jornada ante Polonia (miércoles, 20.00, hora española) Y es ahí donde están puestas todas las energías de Leo Messi, en su selección. Aún así, su futuro empieza a acosarlo y así como había tomado forma la posibilidad del salto a Estados Unidos en 2023, ahora Nasser Al-Khelaïfi responde.

El Inter de Miami de David Beckham era y es una opción convincente para el futbolista rosarino de cara a la campaña 23/24, básicamente si decide que tras el Mundial y la temporada en curso con el PSG ya no le queda más que ofrecer al fútbol europeo, sin embargo el Paris Saint-Germain, tal y como hiciera con Kylian Mbappé a unos meses de acabar su contrato, quiere modificar esa perspectiva, incluso antes de que se produzca, y asegurarse que el crack este una temporada más en la capital de Francia.

Recordemos que contractualmente Messi puede decidir qué hacer en la próxima temporada, también el PSG, y juntos han de tomar la resolución: o acaban su vinculación o la extienden una temporada más. Pues bien, no sabemos qué hará Messi, básicamente porque aún no lo ha decidido, tal y como confirma Fabrizio Romano, cuya fuente pone hincapié en el entorno del jugador sudamericano para asegurar que no tiene nada decidido, lo que sí sabemos ya es lo que desea el PSG: que se quede.

Esa es la idea del PSG con Messi de cara a la siguiente temporada y así se lo van a hacer saber justo después del Mundial y antes de que arranque enero, cuando un nuevo mercado de fichajes se inicie y el 10 de la albiceleste pueda negociar su salida de París con el club que desee. En base a ello, equipos como el Manchester City o el FC Barcelona están también pendientes de la decisión del capitán argentino, ya que aprovecharán cualquier ventana que les deje abierta, pero lo que sí saben ellos y en Miami es que el PSG va a pujar por el jugador, al menos por una temporada más; esa es ya la versión oficial en el Parque de los Príncipes en plena Copa del Mundo.