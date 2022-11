Gavi y Pedri hacen saltar las alarmas de Luis Enrique tras Alemania

Si España basa su juego en el fútbol control, en la posesión, Gavi y Pedri se han convertido en la máxima expresión de lo que significa y dignifica el juego de la Selección Española de Fútbol. De ahí que Luis Enrique vea en ellos a dos futbolistas claves en su esquema, con lo que ello conlleva. Ante Alemania, La Roja sufrió en sus carnes la casi dependencia de los dos centrocampistas del Barcelona, que empiezan a ser para este equipo lo que fueron Xavi e Iniesta para la doble campeona de Europa y campeona del Mundo en 2010.

España dominó durante la primera mitad al cuadro alemán, sometiéndolo a través del control del esférico, con el dinamismo y la movilidad de Gavi, unido a la claridad y seguridad de Pedri, ambas cosas jugaron un papel esencial en ello. La segunda parte la Mannschaft consiguió equilibrar el duelo, que en el tramo final cayó de manos germanas, los cuales terminaron incluso amenazando la portería de Unai Simón. El empate no es malo para España, pero sí un reflejo de lo que significan estos dos jovencísimos jugadores, que es fortaleza por tenerlos, pero debilidad si se ausentan.

Una vez Gavi salió del campo en el minuto 66 (también Asensio, que aportó en la elaboración y en la movilidad del ataque español) el equipo de Luis Enrique dio un paso atrás. El jugador del Real Madrid y sobre todo el del Barça, además de control de pelota aportaban un dinamismo que rompió un Koke fuera de sitio. El jugador del Atlético de Madrid salió desubicado, frenó el flujo de juego y la velocidad de circulación e hizo más sencillo el paso al frente de los alemanes. Con posiciones tan fijas, Alemania pudo adelantar líneas y aferrarse a Qatar.

Hansi Flick leyó rápido el desliz de Lucho con el futbolista rojiblanco y sacó a los pocos minutos y de una tacada a Sané, Füllkrug y Klostermann; el segundo lograría el empate en un despiste español. Con todo, Alemania desde la ruptura de la pareja del Barça pudo por fin gobernar el tramo final del partido y España terminó pidiendo la hora. La Roja es reconocible y temible con Gavi y Pedri sobre el terreno de juego pero sin ellos la cosa cambia, con Koke España pierde muchísimo ritmo, asociación, verticalidad e intensidad, y siendo Rodri ya el central titular, no hay alternativa en la medular, no al menos con el capitán colchonero. Primera alarma en esta Copa del Mundo para España. La segunda, Gavi no se ha entrenado hoy con el grupo por un golpe sufrido en el duelo.