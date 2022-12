A Deschamps le va mejor sin Benzema: Francia se acerca a la victoria

Las estadísticas están para romperlas dicen, aunque también es cierto que una mala racha te persigue durante toda tu carrera profesional, sino que se lo digan a Aaron Ramsey y su maleficio con los goles o a Gonzalo Higuaín y su falta de acierto de cara a portería en las finales y que precisamente el costó el Mundial a Argentina en el año 2014. En ese mismo torneo, Francia caía ante Alemania en los cuartos de final y en ese equipo se encontraba Karim Benzema.

Las estadísticas están para romperlas, pero los datos dicen que desde que Didier Deschamps es seleccionador francés, lo ha ganado todo en los grandes torneos (Eurocopa y Mundial), excepto en dos ocasiones, en 2014 y 2021, siendo, casualmente, Karim Benzema parte integrande de la plantilla de Los Gallos.

Un dato aviva aún más la polémica que esta semana ha aumentado sobre una posible vuelta de ultima hora de Karim Benzema a la convocatoria de Francia para poder disputar la final ante Argentina. Sobre este asunto fue preguntado en rueda de prensa Didier Deschamps el pasado jueves y su respuesta fue la siguiente: “prefiero no contestar”. Tan fácil era decir que sí que cuenta con él, como justo lo contrario, que no estará el próximo 18 de diciembre en el banquillo de Lusail, pero prefirió evitar el tema.

La relación entre ambos siempre ha sido muy fría, es más, a día de hoy, el delantero del Madrid ni siquiera ha confirmado si asistirá al estado a ver a su selección, no como Zidane, uno de sus fieles defensores, quien ha asegurado que no estará presente. Karim Benzema ha estado apartado de la selección por sus problemas con la justicia a raíz del asunto de Valbuena y la supuesta implicación en un chantaje con un vídeo sexual. No ha sido hasta 2021, para la disputa de la Eurocopa y tras seis años en la sombra, que Didier Deschamps ha vuelto a contar con él y, como ya hemos señalado, Les Bleus ni siquiera llegaron a la final.

En 2016 Francia ganó la Eurocopa sin Benzema, en 2018 el Mundial de Rusia sin Karim y ahora en 2022, sin el delantero del Real Madrid en el equipo por lesión, Les Bleus han vuelto a llegar a la final. Casualidad o no, lo cierto es que con Olivier Giroud las cosas le han ido mejor a Deschamps. Veremos si se vuelve a repetir la historia en Qatar.