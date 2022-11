A Luis Enrique le conviene ser 2º: Messi y Neymar esperan en la final

No es habitual, y más en un torneo, no querer ganar todos los partidos y, en el caso de España, tampoco, pero lo cierto es que, si la selección de Luis Enrique se deja algún punto en la fase de grupos y queda en segunda posición, por detrás de Alemania, su camino hasta la final sería, en principio, más sencillo teniendo en cuenta el sorteo del cuadro del Mundial de Qatar, aunque, por supuesto, no hay ciencia cierta, ya que todas las previsiones que se harán de aquí en adelante son eso, previsiones, y todo podría cambiar en cualquier momento.

Si España logra clasificarse para los octavos de final, es decir, quedar como primera o segunda de grupo, podría emprender dos caminos, uno más sencillo y otro más difícil teniendo en cuenta el cuadro ya sorteado del Mundial de Qatar. Lo complicado de uno u otro sendero es que por un lado podría encontrarse con las dos grandes favoritas, a priori, de este torneo, Argentina y Brasil, y, esto sucedería si se queda por delante de Alemania, Costa Rica y Japón.

Si queda primera, España se enfrentaría al segundo del F, es decir, a Bélgica, Croacia, Canadá o Marruecos. Si supera a las selecciones de Hazard o Modric en octavos, que en principio son las favoritas para pasar a la siguiente ronda, en cuartos podría encontrarse con el primer coco, Brasil, y si consigue vencer al combinado de Tite comandados por Neymar, Richarlison, Martinelli, Gabriel Jesús, Rodrygo y Vinicius, entre otros, tendría que enfrentarse en semifinales la Argentina de Messi, aunque para ello, ambos equipos tendrían que ganar también todos sus partidos, algo que, como hemos dicho, es probable que pase teniendo en cuenta su cartel de favoritos. En la final, si todo va bien, le esperaría Francia.

Por otro lado, si queda segunda de grupo, se enfrentaría en octavos al líder del grupo F. es decir, Bélgica o Croacia (a no ser que Marruecos y Canadá den la sorpresa), en octavos al líder del grupo H, que estará entre Uruguay y Portugal, y en semifinales a Francia o Inglaterra, siempre suponiendo que ambas selecciones ganan todos sus partidos. En la final le esperarían Argentina o Brasil.

Es resumen, si España queda segunda, no se enfrentaría a las favoritas hasta la final, pero si queda primera, podría encontrarse con Brasil en cuartos y Argentina en Semifinales, siempre, suponiendo que todo vaya según lo previsto, pero como todos sabemos, y más en estos torneo, siempre hay alguna sorpresa. Veremos cómo acaba siendo el camino de la selección de Luis Enrique.