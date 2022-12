Balde y Nico Williams provocan que Luis Enrique eche de menos a Ramos

Japón estuvo a punto de lograr lo que hace solamente un día parecía prácticamente imposible: dejar a España fuera del Mundial de Qatar tras haber realizado ‘La Roja’ dos primeros partidos muy dignos de resaltar, a pesar del empate contra Alemania.

No obstante, el conjunto nipón se supo sobreponer al tempranero tanto de Álvaro Morata que, sobre el papel, dejó muy encarrilado el encuentro para los de Luis Enrique. Sin embargo, muchos de los futbolistas que fueron partícipes en el ‘11’ titular del asturiano no vivieron su mejor noche y fruto de ello hoy el seleccionador no puede evitar acordarse de hombres como Sergio Ramos. Y es que, si algo ha demostrado durante toda su carrera el central del PSG es que su experiencia ha sido crucial en partidos tan sumamente importantes como el disputado por España ante Japón.

En partidos de tanta tensión como el que enfrentó a ‘La Roja’ ante el conjunto asiático es donde Ramos ha acostumbrado a ofrecer su mejor versión y esta temporada su ausencia en la convocatoria de Luis Enrique se antojó algo incomprensible atendiendo al buen nivel exhibido por el camero durante los primeros meses de campaña en el Parque de los Príncipes.

No obstante, el seleccionador decidió apostar por piezas como Hugo Guillamón o Eric García, dos de jugadores en los que apenas confía, y así lo ha demostrado el técnico apostando por Rodri Hernández como central, y que provocaron que la defensa de España hiciera aguas por todas partes ante Japón, especialmente por el bajo rendimiento de Alejandro Balde.

La juventud e inexperiencia, un fallo garrafal

Es cierto que Pedri y Gavi vienen rindiendo a un nivel óptimo y se han erigido como los líderes del combinado español, pero Alejando Balde y Nico Williams vivieron anoche su primer partido como titulares con España en encuentros de vital importancia y su juventud e inexperiencia conllevaron efectos demoledores para Luis Enrique.

Lejos de mostrar la buena versión evidenciada en el FC Barcelona, Balde se mostró muy endeble durante todos los minutos que estuvo sobre el césped perdiendo balones en zonas muy peligrosas y esto responde, como es obvio, a su inexperiencia en partidos tan sumamente trascendentales.

Por su parte, Nico estuvo muy desacertado en sus intentos de desbordar oponentes nipones y el jugador vasco perdió una gran cantidad de balones (5) que impidieron a España generar peligro por esa banda desaprovechando así una oportunidad de oro para afianzarse en el '11'.