Beckham roba su historia al Barça: Busquets firma y espera a Leo Messi

Leo Messi en particular y su entorno en general miran de reojo, pero con más atención de lo que parece, a su nueva etapa en el fútbol, la penúltima, y ese paso está cerca de fijar destino: Estados Unidos. El astro argentino del Paris Saint-Germain considera que jugar en América es un buen final para su carrera (puede que incluso se planteara, después, un retiro de oro en Argentina) y curiosamente ese es el paso que parece cerrado para su excompañero en las mejores épocas de la historia del FC Barcelona: Sergio Busquets.

Con respecto al centrocampista actual del Barça, un mito vivo del club catalán, las informaciones apuntan a un acuerdo casi cerrado y con destino: el Inter de Miami de David Beckham. Incluso tendríamos fecha para tal final de etapa en Can Barça del mítico jugador de La Masía: la temporada que viene. Al parecer el pivote culé ya habría hablado con todas las partes, incluido Xavi Hernández, y la entidad azulgrana estaría en la actualidad moviendo ficha para remplazarlo.

Es muy respetable que Busquets, seguramente uno de los tres mejores pivotes de la historia del fútbol moderno, quiera dejar su carrera al más alto nivel del balompié europeo en la cúspide, sin atravesar el tortuoso camino de la pérdida de fuerzas, minutos y rendimiento. Por eso, el paso está casi cerrado y el acuerdo con David Beckham parece total: la 22/23 y el Mundial serán los retos finales de Busi en el Barcelona. Dicho lo cual, ¿qué nos hace pensar que el legendario jugador inglés, hoy propietario del club estadounidense, puede convencer también a Messi? Varios motivos.

El primero de todos tiene que ver con ese deseo descrito por Messi de jugar en la MLS, pero también hay sustento económico en la entidad de Florida para que el 30 del PSG acepte la oferta de Beckham y, por tanto, Busquets y Messi vuelvan a ser compañeros una última vez. Además, el posible acuerdo entre Beckham -recordemos exjugador del PSG y con trato directo con la entidad parisina, que no vería con malos ojos quitarse de encima el sueldo del sudamericano y lanzarse a por un crack mundial- ya lleva tiempo gestándose, incluso desde la etapa de Messi en el Barcelona. Parece que hay una promesa no escrita al respecto. Por todo ello, los más nostálgicos en Can Barça quizá puedan mirar de reojo la Major League Soccer la temporada próxima, donde pueden que jueguen juntos dos de los más grandes mitos del barcelonismo.

Por consiguiente, la etapa de Messi y Busquets de nuevo unidos en el Barça, como directivos o cargos ejecutivos, tendrá que esperar.