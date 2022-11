CR7 suelta la bomba: el Mundial de Qatar marcará su retirada

Cristiano Ronaldo pasará, seguro, a la historia del fútbol como uno de los mejores jugadores que ha habido en este deporte. A pesar de que la presente temporada el portugués está viviendo un auténtico calvario futbolístico, lo cierto es que a base de goles y jugadas maravillosas ha asombrado al mundo entero en los últimos años. Sin embargo, sus mejores días como futbolista parecen estar lejos y, cada vez más, se acerca a una inevitable retirada.

Precisamente sobre colgar sus botas habló el propio Cristiano Ronaldo en la segunda parte de la entrevista con Piers Morgan que se emitió el pasado jueves y sorprendió a muchos cuando confirmó que hay posibilidades de que pueda dejar el fútbol tras el Mundial de Qatar 2022: “¿Me retiro si gano el Mundial? Sí, me retiro, al 100%", afirmó.

Una retirada que, como el propio CR7 comentó, dependerá de que Portugal gane el Mundial, algo que, por otra parte, se antoja muy complicado teniendo en cuenta que la selección lusa no parte como una de las favoritas. En cualquier caso, Cristiano Ronaldo también confirmó en dicha entrevista que su futuro a nivel de clubes después de la cita mundialista está más en el aire que nunca: "No sé lo que va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo volveré a decir, los aficionados estarán siempre en mi corazón. Y espero que estén a mi lado, incluso si vuelvo, o si no vuelvo, o si me quedo o lo que sea”.

"Mi motivación no es la misma que hace unos meses. No digo que necesite un nuevo desafío, pero ya veremos. Mi enfoque ahora está en el Mundial. Probablemente sea bueno para el United y para mí un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años", sentenció Cristiano Ronaldo.

Finalmente, el portugués también se sinceró sobre algunos momentos en los que ha podido fallar: “Nadie es perfecto. Hay episodios de la vida que todos tenemos que son parte de ser un ser humano, es parte de mí ser un ser humano y un padre también. Siempre voy a cometer errores”, finalizó.