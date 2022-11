Brutal confesión de Cristiano Ronaldo: con Guardiola antes que Haaland

Cristiano Ronaldo está siendo uno de los grandes protagonistas de las últimas semanas, ya no tanto porque sus registros en el Manchester United y en la selección nacional hayan sido excelsos, sino por la polémica entrevista que realizó a la televisión inglesa en la que afirmó de forma muy contundente que el conjunto inglés le ha traicionado. No obstante, este no es el único motivo por el que CR7 está acaparando la atención estos días ya que el veterano delantero de 37 años ha realizado una confesión que pudo suponer un gran giro en su carrera... ¡y en la de Erling Haaland!

En declaraciones recogidas por Talk TV, Cristiano ha aseverado que estuvo a punto de poner rumbo al Manchester City tras abandonar la Juventus en el mercado veraniego de 2021. No es ningún secreto que el futbolista propició su salida de Turín por las continuas decepciones protagonizadas por el equipo a nivel colectivo y, dado que por aquel entonces se encontraba en un estado de forma óptimo, los skyblues entraron en escena.

Esta predisposición del City a hacerse con CR7 en dicho periodo veraniego ya dio que hablar en ese momento, pero no se conocía que el interés de Pep en contratar al futbolista hubiera alcanzado semejantes límites, o al menos así lo ha querido dejar patente el portugués: "Estuve cerca de ir al Manchester City, es algo sobre lo que hablé. Ellos lo intentaron mucho. Guardiola hizo todo lo posible por llevarme".

Esto pone de manifiesto que Cristiano fue una opción prioritaria para el técnico barcelonés antes incluso de tantear el fichaje de Erling Haaland, algo que de haberse producido habría cambiado por completo la situación de las dos estrellas mencionadas.

No obstante, ese aliente especial por regresar a Old Trafford se terminó imponiendo en el abanico de opciones de Ronaldo y solo un año después el jugador es protagonista en el Manchester United, pero por otro motivo muy diferente a la que muchos vaticinaban con esa vuelta al fuego británico.

Ahora, a solo dos días de que comience el Mundial de Qatar es innegable preguntarse lo siguiente: ¿Qué situación estaría viviendo ahora Cristiano Ronaldo si hubiera aceptado la propuesta de Guardiola?