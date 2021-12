Dani Carvajal no irá solo: Luis Enrique mira a otra pieza del Madrid

Luis Enrique ha conseguido que España esté en el próximo mundial de Qatar, además de lograr meter en semifinales de la pasada Eurocopa a la Selección Española de Fútbol y en la final de la Nations League, que perdió injustamente ante Francia, de modo que los méritos del seleccionador hispano están más que demostrados y dan esperanzas a los aficionados de La Roja de cara a la cita de citas. Por otro lado, ahora parece que Lucho, tras convocar a Dani Carvajal, puede devolver la sonrisa a un jugador madridista más, ya que el lateral puede que vaya acompañado a la próxima convocatoria por un compañero del Madrid.

Ayer el seleccionador de España estuvo en el Santiago Bernabéu presenciando el derbi capitalino que se adjudicó el Real Madrid (2-0) y hay un jugador que está sometido a examen, lo ha superado y puede acompañar a Carvajal en la próxima lista de La Roja. Sí, efectivamente estamos hablando de Marco Asensio, que ayer marcó, fue importante en las labores ofensivas y defensivas del equipo blanco y poco a poco va consiguiendo acercarse a su mejor nivel.

El jugador balear fue una de las grandes esperanzas de futuro del fútbol español pero su grave lesión de rodilla le ha llevado por el camino de la irregularidad y en ocasiones el ostracismo, sin embargo parece que poco a poco saca la cabeza, lo hace a base de goles e incluso ya convence más en el once tipo de Carlo Ancelotti que un Rodrygo Goes poco incisivo en ataque y que no ha regresado a buen nivel.

Es más, incluso los primeros rumores acerca de salidas en verano en la banda derecha, más allá de la de Gareth Bale, ya apuntan hacia el brasileño más que al español. Por eso Luis Enrique ha vuelto a poner sus miras en el jugador zurdo del Real Madrid, al que seguramente de una oportunidad si mantiene el nivel actual y conserva su puesto en el once tipo del líder de la liga española. El de Palma de Mallorca ha jugado ya esta temporada con el Madrid 19 partidos, donde ha marcado 6 tantos y ha dado 1 asistencia.