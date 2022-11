Decepción en Camavinga por culpa de Ancelotti, Deschamps y Francia

Si hay un jugador que funciona como revulsivo en el Real Madrid, tanto en esta temporada como en la anterior, pero que sigue sin convencer para el once blanco, sin duda ese es Eduardo Camavinga, el jugador llamado a remontar todo lo que los titulares no pueden conseguir, peor nunca a ser cabeza de cartel. Y sin lugar a dudas esa función le ha estigmatizado, tanto en el club blanco como en una selección francesa de la que hoy saldrán los nombres de cara a Qatar y donde el ex del Rennes está en duda.

Es verdad que las bajas seguras y confirmadas de Paul Pogba y N’Golo Kanté disparan las posibilidades de entrar en la lista catarí de la vigente campeona del mundo del futbolista del Real Madrid -que de hacerlo acompañaría a la inclusión casi segura de Aurèlian Tchouamani-, pero también es cierto que al no terminar de ser imprescindible con Caro Ancelotti, Didier Deschamps duda, y eso puede generar un gran problema anímico en Camavinga, uno que tendrá que trabajar Carlo Ancelotti.

Si se queda fuera, el palo será enorme para el francés y lo arrastrará el resto de la temporada. Hoy lo sabremos a partir de las 20.00, hora española, a través del telediario de la TF1, que será el que revele a los elegidos y donde los grandes adversarios de Camavinga en la pelea por estar en Qatar son Tanguy Ndombélé, del Nápoles; Mattéo Guendouzi, del Olympique de Marsella, y Jordan Veretout, también del conjunto marsellés, ya que Boubacar Kamara, del Aston Villa, sigue renqueante de su lesión y parece precipitada su apuesta. Y decimos que pelea con ellos porque el otro mediocampista citado del Madrid, Youssouf Fofana y Adrien Rabiot parecen con un pasaporte fijo.

De esta forma, poco o nada importará ya para la lista de Deschamps que mañana (ante el Cádiz, en el Santiago Bernabéu, a las 21.30, hora española) sea titular Eduardo Camavinga, y sea convocado o no con Francia, Ancelotti tendrá trabajo anímico con el jugador. De conseguir un pase a Qatar, Camavinga se verá con Francia en una situación pareja a la que vive en el Madrid: el entrenador prefiere a otros. Es joven, sí, pero el zurdo no despega y como no puede ser de otra forma, su posible estancamiento preocupa en Chamartín.

Si Camavinga, con las asusencias francesas, tenía una posibilidad de atacar la titularidad de Francia desde el primer momento, Ancelotti con su poca confianza en él, la ha echado por tierra: no ha jugador íntegro ningún partido en LaLiga y solo en dos ha jugado más de 65 minutos.