Kane, Foden y Rashford dicen sí al recambio de Southgate: vaya giro

Gareth Southgate ha estado a un paso de rozar hitos históricos, pero con una de las mejores generaciones de siempre en Inglaterra lo cierto es que se ha quedado a las puertas de todo sin arañar nada. Si a eso sumamos que los three lions han bajado de categoría en la Nations League, entonces el relevo está listo. Y, además, al parecer, elegido. Pero no habrá lágrimas, es más, se asegura que jugadores importantes como Harry Kane, Phil Foden y Marcus Rashford avalan al sucesor. Sí, en Inglaterra también pasa factura la eliminación del Mundial de Qatar.

Hablamos de estas tres estrellas porque lo son del fútbol en general y del combinado inglés en particular, pero sobre todo ninguno de ellos lo tuvo como entrenador en el Chelsea y sin embargo a todos les entusiasma la posibilidad que sitúa Thomas Tuchel al frente del banquillo inglés. En suelo británico ya se especula con esta opción que, en sus negociaciones, estaría ciertamente avanzada, es más, ahora el eco llega al país de origen de Tuchel, Alemania.

Y es que Bild apunta a que la asociación inglesa, la FA, habría retomado este asunto justo en el punto donde lo habían dejado tras la susodicha pérdida de categoría inglesa en la Liga de las Naciones, donde el puesto del todavía entrenador de Inglaterra se puso en entredicho. Es verdad que los ingleses han competido en Qatar y quizá merecieron más ante Francia, pero el resultado es el mismo: no hay título, un año más.

Por otro lado, si bien hay voces internas que quieren continuar con Southgate, estas se van apagando porque, como decimos, los éxitos no han llegado, pero sobre todo porque se quiere dar margen a Tuchel para trabajar con vistas a la Eurocopa de Alemania en 2024. También de cara a buscar un ascenso en la Nations League, que es asunto de estado. Por todo ello, si los ritmos siguen el cauce normal de los acontecimientos y el germano acepta las condiciones, lo que incluye que no le surja un banquillo de primer nivel en los próximos días (y quizá algún mes), el ex del Chelsea podría convertirse en una realidad de Inglaterra, y Southgate sería historia.