El Mundial de Qatar pone en jaque el plan de Laporta, Ten Hag y Potter

Por más que se quiera pulimentar el argumentario, el Barcelona en general y Joan Laporta en particular han jugado gran parte de sus bazas a esta temporada, con un ingente gasto de dinero pese a su deuda, condicionando el futuro del club y arrastrando una incertidumbre importante. Sobre este último factor está claro que el parón por el Mundial será clave, y no solo para un Barça que ha gastado más de lo que tiene, pero al que, por ahora, las cosas le marchan bien en lo deportivo, sino también para equipos con un desembolso aún mayor y que no terminan de arrancar, como el United y el Chelsea.

El club blaugrana es, de lejos, el equipo que más se ha gastado en España y fuera del entorno Premier League, con un balance de -115 millones, para un total de inversión de unos 153 millones de euros. Eso sí, por delante quedan los balances en -227 del Manchester United, los -224 del Chelsea, los -164 del West Ham United, los -155 del Nottingham y los -131 del Tottenham. Qué duda cabe que el riesgo de fracaso en la inversión ante tropiezo deportivo es enorme.

Lo decimos porque esta temporada es una de las más atípicas que se recuerdan y el mes de competición en Qatar, durante la Copa del Mundo, puede echar por tierra parte de esta inversión. Sin ir más lejos, si miramos un hipotético once culé, todos los jugadores de Xavi Hernández estarán en la cita mundialista, pero algunos de sus rivales, como es el caso del Madrid, tienen menos riesgos (dentro de lo que cabe), con futbolistas como David Alaba y Toni Kroos fuera de la competición y probables ausencias como Eduardo Camavinga o Ferland Mendy, por nombrar esas supuestas titularidades.

Las lesiones, el desgaste y el parón de dinámicas van a aparecer tras el Mundial y eso deja un margen de fichajes en teoría menor a Barça, United o Chelsea que el que puedan tener equipos como el Real Madrid, que, de tropezar, como anunciamos en Don Balón, irá con todo a la ventana de enero. Sí, el Barça ha acertado fichando y tiene una de las tres mejores plantillas de Europa, seguramente por delante de los merengues, pero Qatar pone en jaque las palancas; también las apuestas de Erik Ten Hag y Graham Potter, que se han gastado 282 y 238 millones, respectivamente.