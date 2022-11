El nuevo Haaland no se moja: pugna entre Barça, Madrid y Bayern por él

Aunque en el fútbol, como en la vida, las comparaciones suelen ser odiosas, resulta inevitable caer en la tentación de hacerlo cuando dos futbolistas, por posición y equipo en el que han jugado, coinciden. Es el caso de Youssoufa Moukoko, actual futbolista del Borussia Dortmund al que muchos comparan con Erling Haaland por su gran capacidad goleadora.

A pesar de su corta edad (apenas tiene 17 años), Moukoko está en boca de todos estos últimos días por haber sido convocado con Alemania para disputar el Mundial de Qatar 2022. Una situación que no hace más que evidenciar el enorme potencial que el joven delantero atesora en sus botas y que, sumado a su situación contractual (termina contrato en junio de 2023), ha despertado el interés de grandes clubes de Europa como FC Barcelona, Real Madrid o Bayern de Múnich, entre otros.

Precisamente sobre su futuro fue cuestionado Moukoko en la última rueda de prensa que la selección germana concedió, previa al arranque de la competición mundialista que, desde hace poco más de una hora, ya ha dado el pistoletazo de salida con el partido entre Qatar y Ecuador. Sin embargo, el futbolista no se quiso mojar lo más mínimo y dejó abiertas todas las posibilidades de cara a un futuro, consciente de que, ahora mismo, él tiene la sartén por el mango: “Al final, descubriréis si me quedo o no”, afirmó.

Así, gran parte de los clubes europeos siguen pendientes de su futuro, de si renueva con el Borussia y de, si no lo hace, cuál será su nuevo destino. Desde luego, por calidad, precio y potencial, resulta evidente que Moukoko ya se ha convertido en uno de los futbolistas más codiciados de cara al próximo mercado de fichajes veraniego. Por lo pronto, los que han mostrado más interés en intentar seducir al jugador son, como comentamos, Bayern de Múnich, Real Madrid y FC Barcelona, según han ido informado diversos medios en España y Alemania.

Ahora bien, como el propio delantero afirmó, lo cierto es que todavía parece que no hay una decisión tomada al respecto y, por lo tanto, la opción de renovar con el Borussia Dortmund también sigue en pie. Sea como sea, en el futuro más cercano, seguro que será una alegría poder verle en el Mundial de Qatar.