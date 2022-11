Florentino sabe el precio por la sensación del Mundial: 40M y Mendy KO

Como es de costumbre, la Copa del Mundo sirve como gran aparador para muchos futbolistas que participan en la competición y, en este sentido, el Mundial de Qatar 2022 no es ninguna excepción. A pesar de que la competición no ha hecho más que empezar (apenas ha pasado una semana desde el arranque de esta), lo cierto es que ya ha habido varios futbolistas no tan conocidos que han destacado y se han consolidado como revelaciones. Entre otros, Cody Gakpo, Piero Hincapié, Nayef Aguerd o David Raum han sido algunos de los que más han destacado.

Precisamente este último, el lateral alemán, está viviendo un gran momento de forma -a pesar de que su selección perdiera en su debut contra Japón-, hasta tal punto que ya ha sido relacionado con varios clubes europeos, entre ellos el Real Madrid de Florentino Pérez que podría traer una dura competencia a Mendy de cara al próximo mercado de fichajes veraniego o, incluso, invernal. Sin embargo, dicha operación no será fácil de acometer, ya que, de acuerdo con la información de diversos medios alemanes, el RB Leipzig (actual club de Raum) no le venderá por menos de 40 millones de euros.

Desde luego, el propio futbolista ya se encargó en una entrevista para el Diario Marca de no cerrar ninguna puerta a una hipotética llegada al conjunto blanco, consciente de que el Mundial de Qatar 2022 puede ser su gran trampolín para dar el salto a uno de los clubes más grandes de Europa y del mundo: “Sería un sueño, quizás. No me cierro ninguna puerta. Estoy muy feliz en el Leipzig, pero el Madrid es una locura de club”, afirmó al ser preguntado por la posibilidad de jugar algún día en el Real Madrid.

En cualquier caso, su hipotética llegada, como comentamos, serían muy malas noticias para un Ferland Mendy que no está viviendo su mejor temporada desde que está en las filas del Real Madrid, ya que vería como un futbolista de gran nivel como lo está demostrando en el presente Mundial David Raum, le complicaría mucho tener minutos de juego.

Sea como sea, por el momento el interés del club blanco no va más allá de observar de cerca a una de las sensaciones del Mundial, como muchos otros equipos están haciendo. Sin embargo, en el caso de que decidieran dar el paso, los merengues o cualquier otro club que quiera fichar a Raum, ya saben que tendrán que pagar 40 millones de euros para hacerse con sus servicios.