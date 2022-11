El Chelsea se adelanta a Real Madrid y PSG por el bombazo de 150 kilos

El futuro de Rafael Leão es una de las grandes incógnitas que nos deparará el próximo mercado de fichajes veraniego. Con contrato hasta junio de 2024 y protagonista de grandes actuaciones en lo que va de temporada -la última de ellas, sin ir más lejos, en su debut en el Mundial de Qatar con Portugal donde anotó un gol en 13 minutos jugados-, el futbolista luso se ha convertido en objeto de deseo de varios de los clubes más grandes de Europa, entre los que Real Madrid y Paris Saint-Germain eran los que mejor posicionados estaban, hasta ahora.

En este sentido, es el Chelsea FC el club que está en estos momentos en cabeza para hacerse con los servicios del joven futbolista del AC Milan, de acuerdo con la información de Calcio Mercato. De hecho, el interés por parte de los blues es tal que incluso ya están preparando una oferta por Leão de cara al próximo mercado de fichajes invernal que se iniciará en enero.

Sin embargo, según la información del medio citado, Paolo Maldini, director deportivo del conjunto rossonero, no aceptará dicha oferta, ya que no se quiere desprender de su estrella en enero y, por lo tanto, se remitirá a su cláusula de rescisión que, recordemos, es de 150 millones de euros. Una cifra muy desorbitada a la que, presumiblemente, el Chelsea no hará frente.

Sea como sea, lo cierto es que el hecho de que el conjunto inglés ya trate de acelerar la llegada de Leão en invierno, es un claro indicio de que el fichaje del portugués es muy prioritario para los londinenses. Desde luego, razones para tratar de cerrar lo antes posible su fichaje sobran, ya que ante el interés de clubes con el potencial económico como el Real Madrid o el Paris Saint-Germain la competencia por el joven delantero de 23 años de edad está más que asegurada. Por su parte, desde la perspectiva del Chelsea, su fichaje es todavía más urgente si se tiene en cuenta la preocupante sequía goleadora que sufre el conjunto inglés (en los últimos 5 partidos solo han anotado 3 tantos).

Para ponerle remedio, todo parece indicar que los caminos conducen a Leão. Sin embargo, el AC Milan no lo pondrá fácil, de manera que si los blues quieren fichar a la estrella portuguesa, tendrán que desembolsar los 150 kilos de cláusula. Algo que, por otra parte, resulta muy poco probable.