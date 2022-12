Kroos y Benzema no son el problema: ojo a Mariano, Ceballos y Asensio

Con el Mundial de Qatar dando sus últimos coletazos, en los grandes clubs del continente se cuentan los días para recuperar a sus grandes estrellas y hacer una pretemporada exprés que vuelva a poner en forma a sus jugadores. Esta campaña en el Real Madrid parecía que no sería del todo transicional, ya que se tienen encaminadas las renovaciones de Luka Modric, Karim Benzema e incluso Toni Kroos, sin embargo hay cuatro futbolistas que quizá obliguen a grandes esfuerzos económicos.

Hay que decir que ni el croata, ni el francés, ni el alemán aún han confirmado su estancia durante la campaña 23/24, con todo, fuentes cercanas al club de Chamartín confirman que van por el buen camino en los tres asuntos, que son optimistas, y eso significa mucho para un Madrid que hoy por hoy sigue dependiendo de cada uno de ellos en particular y de los tres en general. Otro asunto muy distinto es el que ocupa a Mariano Díaz, Dani Ceballos y Marco Asensio.

También Nacho Fernández se asoma a una salida, ya que parece que esta vez ni el club merengue ni el jugador están por la labor de extender su contrato, sin embargo en mayor o menor medida su posición está bien guardada, no así la del centrocampista, el extremo derecho y el delantero centro. Por empezar por el último, hay que decir que Mariano no cuenta para Ancelotti, nunca lo ha hecho; es más, se utiliza a Rodrygo, Asensio y Hazard como falso nueve cuando falta Benzema, pero una cosa es no contar con el hispano-dominicano y otra carecer de otro nueve en la plantilla. Por ahí el Madrid tiene trabajo para verano (puede que en el mercado de fichajes invernal), ya que el fichaje de Endrick, que aterrizará en 2024, deja desprotegida la delantera durante temporada y media. Demasiado tiempo.

Asensio es la otra incógnita, ya que no se ha avanzado nada en su renovación, en unos días podrá negociar con quien desee y su hueco, de producirse, deja huérfana tanto la banda derecha como la posición de falso nueve, a la que hacíamos referencia. Por ultimo, Ceballos tampoco tiene asegurada su plaza, es más, parece que saldrá y su marcha exige que alguna pieza de organización se sume a la causa. Con Ancelotti mirando lo menos posible a la cantera (vayan ustedes a saber la razón), parece que el Madrid tiene al menos tres problemas que solo el mercado puede solucionar.