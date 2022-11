Hazard reta a Vinicius y Rodrygo: Ancelotti atento al Mundial del '7'

Desde que fichara por el Real Madrid en el año 2019, la carrera de Eden Hazard como jugador blanco no ha sido un camino de rosas. Las lesiones han impedido ver a ese jugador que deslumbró en el Mundial de Rusia 2018 y que convenció a Florentino Pérez para lanzarse a por su fichaje. Desde su llegada se ha perdido un total de 72 partidos por lesión, sin contar los que no ha jugado por decisión técnica, exactamente el mismo número de partidos que ha jugado con los madridistas. Datos que preocupan tanto al club como al jugador, pero al belga aún le queda año y medio de contrato y confía en poder dar la vuelta a la situación. Ahora tiene un escenario perfecto para poder hacerlo y ya le ha lanzado el primer reto a Vinicius y Rodrygo: “Si Eden está bien, podemos ganar el Mundial. Si Eden no están bien, será más complicado”, dijo en la rueda de prensa previa al partido ante Marruecos.

Ancelotti deberá estar atento a Qatar. Si Eden Hazard está en plenas condiciones físicas, cree que será capaz de llegar a la final con Bélgica y vencer a la Brasil de Vinicius y Rodrygo. Como hemos señalado, el Mundial de Rusia de 2018 supuso un antes y un después en la carrera del ‘7’ blanco y ahora, en Qatar podría ocurrir lo mismo. Ante Canadá jugó 60 minutos en los que asegura que se sintió muy cómodo en el terreno de juego y hoy, ante Marruecos, apunta a salir de inicio de nuevo.

Eden Hazard necesita confianza y minutos y Roberto Martínez le está dando ambas cosas. Es consciente de que su bajón y falta de ritmo es consecuencia de la falta de oportunidades en el conjunto blanco por parte de Ancelotti, pero sabe de la calidad del ex del Chelsea y no duda en alinearle de inicio. El atacante del Real Madrid tampoco está recibiendo mucho apoyo desde su país, es más, señalan que su estado de forma no es el adecuado y que tiene algún kilo de más, pero asegura no sentir presión.

“A medida que vaya encadenado partidos, iré mejorando. Si el equipo va a más, yo voy a ir a más. Soy insensible a las críticas, a las positivas también. No presto mucha atención a eso. La gente habla, forma parte del fútbol. Yo me concentro en lo que pasa en el campo, sé lo que puedo aportar”, asegura el belga.

Hazard tiene ante sí un reto mayúsculo. En Qatar busca regularidad, oportunidades, minutos, gloria y espantar los rumores de una posible salida de la que ya hemos hablado en Don Balón. Su intención es derrocar a la Brasil de Vinicius y Rodrygo, gran favorita del torneo, y así poder demostrar que aún puede ayudar al Real Madrid y Carlo Ancelotti de aquí al 30 de junio de 2024 y quien sabe si ganarse una nueva oportunidad, como lo está haciendo Marco Asensio.