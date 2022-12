Koeman regresa y comienza una nueva etapa: De Jong y Depay, intocables

El partido ante Argentina ha sido el último encuentro de Louis Van Gaal como técnico de La Oranje. “La vida sigue”, dijo el técnico neerlandés a sus jugadores al finalizar el encuentro ante la selección albiceleste. A sus 71 años, Van Gaal dejará su puesto como entrenador de los Países y le cederá su sitio a Ronald Koeman, el cual ya se sabía que le sucedería pasase lo que pasase en el Mundial de Qatar.

Ronald Koeman fue anunciado como nuevo seleccionador de los Países Bajos en el mes de abril y asumirá su segunda etapa como técnico de la selección tras abandonar el banquillo de La Oranje en 2020 para hacerse cargo del FC Barcelona. Una temporada y media después, el técnico neerlandés era destituido y sustituto por Xavi Hernández como entrenador del conjunto azulgrana y, meses después, la federación neerlandesa hacía oficial su regreso.

Precisamente en los Países Bajos se reencontrará con varios jugadores que dirigió en el FC Barcelona: Luuk De Jong, Memphis Depay y Frenkie De Jong. El primero de ellos ya no se encuentra en las filas del conjunto azulgrana, ahora marca goles en la Eridivisie, en el equipo de Ruud Van Nistelrooy, el PSV. Los otros dos aún continúan formando parte de la plantilla blaugrana, aunque puede que uno de ellos no por mucho tiempo.

Memphis Depay podría abandonar el FC Barcelona este mismo mes de enero. Xavi Hernández no cuenta con él, fue una de las apuestas personales de Ronald Koeman, pero se ha quedado sin hueco en el ataque azulgrana. Dembélé, Lewandowski, Raphinha, Ansu Fati y Ferran Torres le han dejado sin minutos y el Manchester United le quiere de vuelta en Old Trafford. Jordi Cruyff, directo deportivo del club, anunció esta semana que su salida no era seguro porque le necesitarán de aquí a junio, ya que, no esperan fichar en invierno, pero lo que sí está claro es que sino se va en enero, será en verano, ya que su contrato termina esta temporada.

El caso de Frenkie De Jong es diferente. El FC Barcelona intentó forzar su salida en verano para ganar dinero, pero no lo consiguió. Ahora, el centrocampista neerlandés es una pieza clave en el esquema de Xavi Hernández. Con la salida de Sergio Busquets al final de temporada, si llega a producirse, el ex del Ajax asumirá su rol. Jordi Cruyff ha confirmado que cuentan con él, como Ronald Koeman, que también confía en Depay a pesar de su situación en el Barça. Para el nuevo seleccionador ambos son indiscutibles, ya lo demostró en el conjunto azulgrana.