Ni Neymar ni Messi: Suárez y Keylor Navas golpean antes a Luis Enrique

Si como dijo Leo Messi España es una de las favoritas para ganar la próxima Copa del Mundo que arranca en este mismo mes de noviembre, el equipo hispano, antes de tratar de llegar a las rondas finales, tendrá primero que certificar su solidez y ese carácter de candidato en la fase de grupos, esa que suele atragantársele a más de un equipo con vitola de aspirante. Y en esa liguilla están Suárez y Keylor Navas para ponérselo complicado a La Roja; tanto es así que ni la Brasil de Neymar ni la Argentina de Messi preocupan ahora a Luis Enrique más que Costa Rica, primer rival de la Furia Roja (23 de noviembre, 17.00, hora española)

De hecho, puede decirse que Luis Enrique ya tiene mucho trabajo porque dos selecciones que ya han confirmado su convocatoria para la cita de citas son precisamente rivales de La Roja en Qatar. Una, Japón, será ese hueso duro y a veces indescifrable que viene de un fútbol diferente, el asiático, y cuyo juego físico y rocoso suele poner en dificultades a los equipos tendentes a ser dominantes con la pelota. El otro es Costa Rica, un equipo venido a menos, pero con una estrella ilustre en sus filas, Keylor Navas.

El guardameta del PSG y ex del Real Madrid llegará a la cita sin apenas rodaje (no ha debutado con el conjunto francés), en la cuesta culminante de una exitosa carrera y con el objetivo de llevar a los tikos hasta los octavos de final de la Copa del Mundo. Esta vez, palabras mayores. No lo tendrán sencillo, ya que, en su grupo, además de la favorita España está otro de los gigantes históricos, como es Alemania, además del citado conjunto del sol naciente. Jugadores como Kendall Waston, Bryan Ruiz, Celso Borges, Joel Campbell, Esteban Alvarado, Bryan Oviedo u Óscar Duarte forman parte de la expedición ya confirmada por Luis Fernando Suárez, esa que tratará de dar la sorpresa entre dos de los grandes aspirantes a todo, como son La Roja de Luis Enrique y la Alemania de Hansi Flick.

A sus 35 años, Keylor liderará a una Costa Rica cuyo gran recuerdo le viene del Mundial de 2014, donde tuvo una actuación memorable, sin embrago, como decimos, este combinado americano es bien diferente y tampoco ha tenido suerte en el sorteo, quedando emparejado con hasta dos de los llamados cocos. Con todo, ahora mismo para Luis Enrique ni Neymar Júnior ni Leo Messi son problema alguno para España, le preocupan más Suárez y Keylor.