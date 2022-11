Se cae tras Dybala: Argentina, Lautaro y 'La Pulga' lloran la pérdida

Solamente restan 15 días para que comience el Mundial de Qatar y Argentina es uno de los equipos que parten como favoritos para ganar el campeonato. A pesar de que Brasil, Francia o Inglaterra cuentan con un gran elenco de estrellas de renombre en sus filas, la albiceleste puede presumir de futbolistas de la talla de Leo Messi, Ángel Di María o Lautaro Martínez.

No obstante, la lesión que sufrió Dybala hace dos semanas y la cual impedirá a la estrella de la AS Roma estar a disposición de Scaloni supone un gran contratiempo, pero no es el único revés doloroso en este seno. Hay otro titular de la selección argentina que también ha sufrido un percance físico en los últimos días y que ha brindado un motivo de suma preocupación tanto a su seleccionador como a los aficionados: Giovanni Lo Celso.

El centrocampista del Villarreal viene siendo habitual en el esquema titular del técnico completando la línea creativa junto a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, dos jugadores que están atravesando un momento personal muy complicado en la Juventus y en el Atlético de Madrid, respectivamente.

En el compromiso liguero disputado ante el Athletic Club de Bilbao el pasado fin de semana Lo Celso se tuvo que retirar antes de tiempo del terreno de juego por unas molestias en la pierna derecha. Los primeros exámenes médicos diagnosticaron un desgarro muscular, una lesión que obliga a alejarte de los campos en función de su gravedad, y es precisamente aquí donde Argentina tiene un motivo de preocupación.

Tras varios días de observación y continuos exámenes médicos, se prevé que la lesión de Lo Celso pueda ser más grave de lo vaticinado en primera instancia y esto abre dos vías exprés para Scaloni: por un lado, incluir al jugador en la lista del Mundial de Qatar aún sin conocer cuál será su estado físico en los primeros compromisos que disputará la albiceleste, y, por otra parte, dejar al futbolista del Villarreal fuera del evento.

Esto no solo conllevaría que el jugador de 25 años deje plantados a Di María, Lautaro y 'La Pulga', entre otros, sino buscar la mejor alternativa para ocupar su puesto, siendo varias las opciones que tiene Scaloni entre manos y las cuales hemos querido rescatar en Don Balón: Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Thiago Almada.