Se pierde el Mundial: baja sensible para Francia que preocupa al PSG

Malas noticias, otra vez, para Francia de cara al Mundial. Parece que la mala suerte se ha instaurado en el combinado de Didier Deschamps, ya que, a las bajas de Pogba, Kanté y Maignan se le une ahora la de Presnel Kimpembe. El jugador del PSG lleva lesionado desde el pasado 14 de septiembre y a pesar de haber jugado dos encuentros con el PSG a finales del mes de octubre, donde recayó, y 16 minutos contra el Auxerre el pasado fin de semana, el central no se encuentra en plenas condiciones físicas y él mismo ha tomado la decisión de no acudir a Qatar.

“He tomado la decisión de no participar en la Copa del Mundo. Desgraciadamente, no me siento al 200% para rendir con el equipo y no quiere desestabilizar...”, escribía en sus redes sociales el propio futbolista. En su lugar, Didier Deschamps ha llamado Axel Disasi, del AS Mónaco.

No es la única sorpresa para Francia a falta de tan solo seis días para que comience el Mundial de Qatar. Didier Deschamps ha cambiado de parecer y en vez de llevar 25 jugadores, ha decidido acabar llevando 26. El puesto que faltaba por rellenar lo ocupará el delantero del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram.

Marcus Thuram se ha ganado a pulso estar en Qatar, los 13 goles y 4 asistencias anotados en lo que va de temporada le avalan. El jugador del Borussia Monchengladbach compartirá delantera con Nkunku, Griezmann, Mbappé y Karim Benzema, entre otros. Deschamps ha querido contar finalmente con él para el Mundial de Qatar debido a su velocidad y capacidad de desborde.

Una buena noticia para una selección que llega a Qatar en horas bajas. Maignan, Kimpembe, Kanté y Pogba no podrán ayudar a Francia a conseguir su segundo Mundial de forma consecutiva. En su camino hacia la final, si queda primera de grupo, evitará a Messi y Neymar hasta el día 18 y por el camino tendrá que derrotar a selecciones como Inglaterra, Bélgica, España, Portugal o Alemania. En cambio, si queda segunda, podría enfrentarse a Argentina en los octavos de final. Francia se encuentra dentro del grupo D junto con Dinamarca, Australia y Túnez.